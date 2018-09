Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kint is esett, bent is esett.","shortLead":"Kint is esett, bent is esett.","id":"20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57dcecf-62d3-44b2-8421-b0ff190f9000","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:37","title":"Ömlött a víz a frissen felújított veszprémi kórház folyosójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is, aki a mai napig aktív Call of Duty játékos. Ráadásul a jobbak közül való.","shortLead":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is...","id":"20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4899f-7a90-4a15-903c-3ec2ee6842e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Teljesen vak, mégis jobban videojátékozik, mint a legtöbb jól látó ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f2cefd-07db-48ea-a924-1e65ce863998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180901_Kozbeszolt_a_politika_Lana_Del_Rey_lemondta_az_izraeli_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f2cefd-07db-48ea-a924-1e65ce863998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025647b2-c1f6-4873-9ee7-0726c92230b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Kozbeszolt_a_politika_Lana_Del_Rey_lemondta_az_izraeli_koncertjet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:56","title":"Közbeszólt a politika, Lana Del Rey lemondta az izraeli koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon odafigyelt az apró részletekre, de vajon a mi küldetésünk sikerrel járt?","shortLead":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon...","id":"20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8f749-5c82-40b3-b450-d6895ec50052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:00","title":"Hat óra alatt összelegóztuk: íme a katapultüléses, pengefelnis Aston Martin kémautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","shortLead":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","id":"20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4660b02-76ae-4fe6-a6cb-14c37bc6a58b","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:56","title":"Egyedi Vespát kapott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.\r

\r

","shortLead":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint...","id":"20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f91573-5b08-4cff-a2a9-27edfeb6327a","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:57","title":"A kormánynak már a szülinapi gyerekzsúrok szervezésére is van ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például a rokfort sajt Franciaországban. ","shortLead":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például...","id":"20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f8afb-0313-43bc-8889-f2cd702bfb77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Így lehet a penésszel átszőtt rokfort sajtból a britek csodafegyvere a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]