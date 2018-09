Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthom","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév"},{"available":true,"c_guid":"f7a884dd-6348-4f84-826b-f459f9e754b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész kis csoport buzdította kedvenc csapatát a Mezőkövesd ellen.","shortLead":"Egész kis csoport buzdította kedvenc csapatát a Mezőkövesd ellen.","id":"20180902_Vegre_vannak_Felcsutszurkolok__kartonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a884dd-6348-4f84-826b-f459f9e754b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0acc77f-2c06-4782-bf7e-b3b32644cabb","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Vegre_vannak_Felcsutszurkolok__kartonbol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:17","title":"Végre vannak Felcsút-szurkolók - kartonból"},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is, aki a mai napig aktív Call of Duty játékos.

Ráadásul a jobbak közül való.","shortLead":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is...","id":"20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4899f-7a90-4a15-903c-3ec2ee6842e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Teljesen vak, mégis jobban videojátékozik, mint a legtöbb jól látó ember"},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején érte el azt az Apple, amit nyilvánosan jegyzett cég még sosem: ezermilliárd dollár fölé nőtt a tőzsdei értéke. A napokban még ennél is gazdagabbá vált a cég, és ehhez elég volt egyetlen bejelentés.","shortLead":"Augusztus elején érte el azt az Apple, amit nyilvánosan jegyzett cég még sosem: ezermilliárd dollár fölé nőtt a tőzsdei...","id":"20180903_apple_reszvenyek_ertekenek_emelkedese_a_szeptember_12i_esemeny_iphone_bejelentes_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b02729-87a2-4de4-a295-7e8416653ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_apple_reszvenyek_ertekenek_emelkedese_a_szeptember_12i_esemeny_iphone_bejelentes_datuma","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:03","title":"Egyetlen bejelentés hatására gazdagabbá vált az Apple"},{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez"},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit még itt a nyár, de kicsit már itt az ősz is.","shortLead":"Kicsit még itt a nyár, de kicsit már itt az ősz is.","id":"20180901_Jonnek_a_zivatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55b3db-4d58-4a18-857a-74500b97d5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Jonnek_a_zivatarok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:11","title":"Jönnek a zivatarok"},{"available":true,"c_guid":"8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél a landolás utolsó pillanataiba csúszott hiba. A balesetben az egyik reptéri mentőmunkás vesztette életét, a fedélzeten többen megsérültek.","shortLead":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél...","id":"20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa73042-20a5-49ce-a0d1-3d6a0fd85490","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:03","title":"Videó: 170 emberrel a fedélzetén kigyulladt a Boeing, miután túlfutott a pályán és egy folyó állította meg"},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Anne Frank Center még a múlt héten írt egy bejegyzést a Facebookra, amelyben a holokausztról és a népirtásról való oktatás fontosságára akarta felhívni a figyelmet. A Facebook törölte a posztot.","shortLead":"Az Anne Frank Center még a múlt héten írt egy bejegyzést a Facebookra, amelyben a holokausztról és a népirtásról való...","id":"20180901_facebook_holokauszt_foto_cenzura_anna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e74e22e-9a46-4202-8ca2-d2d5d2adc8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_facebook_holokauszt_foto_cenzura_anna","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Törölte a koncentrációs táborban készült fotót a Facebook, mert meztelenek rajta a gyerekek"}