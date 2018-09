Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti strandjával, a Copacabanaval vagy a Corcovado hegyen lévő Krisztus szoborral. Rio az álmok városa - volt. ","shortLead":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti...","id":"20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22b400-f3ff-4682-8a7b-67247b0726ef","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:10","title":"A csőd szélén tántorog Rio de Janeiro a brazíliai foci vb és az olimpia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","id":"20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b764e-13d1-4796-a286-a35e82148d98","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:44","title":"Orbán és a tomboló elemek Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem vesztette el a rajongóit.","shortLead":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem...","id":"201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8330a3d-eda5-4acd-ad66-1f352a8de50b","keywords":null,"link":"/kultura/201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:30","title":"Olyanok voltak, mint a sisak nélkül motorozó tinédzserek - 50 éve alakult a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","shortLead":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","id":"201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8599e2f3-f8f7-4932-a310-20457fe858ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:00","title":"Kormánytrükkök: mi köze a terrorizmusnak a légi mentéshez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","shortLead":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","id":"20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92d4b7-df53-4613-80fc-424f068d71fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:16","title":"Más érzés lesz a villamosozás jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának rangadóján vasárnap.","shortLead":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank...","id":"20180902_FradiVidi_22","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c6b55-3fab-43d8-b9bf-f3e8c31054ff","keywords":null,"link":"/sport/20180902_FradiVidi_22","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:01","title":"Fradi-Vidi: 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is, aki a mai napig aktív Call of Duty játékos. Ráadásul a jobbak közül való.","shortLead":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is...","id":"20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4899f-7a90-4a15-903c-3ec2ee6842e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Teljesen vak, mégis jobban videojátékozik, mint a legtöbb jól látó ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes trendvonal rajzolódik ki az elmúlt bő évtized iPhone-okkal kapcsolatos Google-béli kereséseit nézve.","shortLead":"Érdekes trendvonal rajzolódik ki az elmúlt bő évtized iPhone-okkal kapcsolatos Google-béli kereséseit nézve.","id":"20180902_uj_iphone_keresoszo_google_trends","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33daa645-bb35-406c-be93-57491118018c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uj_iphone_keresoszo_google_trends","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:03","title":"Már unalmasak az új iPhone-ok? Mutatunk egy érdekes grafikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]