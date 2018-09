Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","shortLead":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","id":"20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc868-8c9c-4fee-a653-47af062ced1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:28","title":"Kilenc és felet forgott a levegőben a Porsche, mielőtt a tetején landolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt végeznek- számolt be az RTL Híradó.","shortLead":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt...","id":"20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6cef7-5450-436e-be90-70f105e259fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:26","title":"A kormány beszállna a Lánchíd környékének felújításába, de feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Magyar Telekom új székháza a Fradi-stadion mellett. Utóbbit egyébként szintén Garancsiék építették.","shortLead":"Elkészült a Magyar Telekom új székháza a Fradi-stadion mellett. Utóbbit egyébként szintén Garancsiék építették.","id":"20180902_Es_akkor_Garancsiek_felhuztak_az_orszag_legnagyobb_irodahazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3dae4b-d518-47a9-ae6e-db028ef6f0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Garancsiek_felhuztak_az_orszag_legnagyobb_irodahazat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:39","title":"És akkor Garancsiék felhúzták az ország legnagyobb irodaházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban, fontosnak tartja a mai magyar irodalom megismertetését – Kistelekiné Makay Ilona negyvenkét éve van a tanári pályán, értékteremtő oktató-nevelő munkájáért nemrég Bárczy István-díjjal jutalmazták. Kiforrott véleménye van a tanításról, a gyerekekről és a szülőkről is.","shortLead":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban...","id":"20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c3f804-5da0-49a3-abb5-17d96e1ef5f5","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:25","title":"Az iskolai napló nem hatalom, hanem ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja ubAIR névre hallgató repülőtaxi-szolgáltatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja...","id":"20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c6a5a-d530-4fbd-b727-e69ef81b1280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:03","title":"Vissza fogjuk sírni Budapestre az Ubert, amikor ezt tényleg meglépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","id":"20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5a4bb-66ca-4bbd-8f7b-da6b9a28d0aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:00","title":"Sztárszínészek osztogattak zsebkönyveket a metrón, hogy ne a mobilt nyomkodják a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint. A luxusutak iránt is egyre nagyobb a kereslet. ","shortLead":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek...","id":"20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0044b-76e9-4af3-87b3-6913634e20c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:31","title":"Egyre több magyar megy luxusnyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]