[{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e964ea3-74f9-40dc-941f-1ab362ee5728","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:49","title":"Négyes karambol történt Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt végeznek- számolt be az RTL Híradó.","shortLead":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt...","id":"20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6cef7-5450-436e-be90-70f105e259fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:26","title":"A kormány beszállna a Lánchíd környékének felújításába, de feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat Szlovákiában - mondta a Híd-Most elnöke a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat...","id":"20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3281ea5-b1bf-472e-92c9-bea1609bdfcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:09","title":"Bugár Béla: saját hűbéreseit támogatja a magyar kormány a határon túli gazdaságfejlesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45871a1-cbc0-4aef-9c27-1219fae0f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanában a legtöbb hivatal már cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül kommunikál velünk. Ezért akár gondolhatnánk azt is, hogy fölöslegessé vált a cégtábla kihelyezése vagy a bejegyzett székhelyünkön az elérhetőség biztosítása. Rosszul gondoljuk. ","shortLead":"Mostanában a legtöbb hivatal már cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül kommunikál velünk. Ezért akár gondolhatnánk azt...","id":"20180901_Nagyot_teved_aki_azt_hiszi_hogy_magyar_cegnek_a_XXI_szazadban_nem_kell_cegtabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45871a1-cbc0-4aef-9c27-1219fae0f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335ab284-e185-47ac-9046-e6df344c4af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Nagyot_teved_aki_azt_hiszi_hogy_magyar_cegnek_a_XXI_szazadban_nem_kell_cegtabla","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:13","title":"Nagyot téved, aki azt hiszi, hogy magyar cégnek a XXI. században nem kell cégtábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szeptember végéig egyre rosszabb lesz a helyzet. Az érzékenyeknek asztmatikus tüneteik is lehetnek. Érdemes gyakrabban ágyneműt cserélni és hajat mosni.\r

\r

","shortLead":"Szeptember végéig egyre rosszabb lesz a helyzet. Az érzékenyeknek asztmatikus tüneteik is lehetnek. Érdemes gyakrabban...","id":"20180902_Tombol_a_parlagfu_az_Alfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3106e6-6a2a-4db1-b747-858d2ed2fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Tombol_a_parlagfu_az_Alfoldon","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:38","title":"Tombol a parlagfű az Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]