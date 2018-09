Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként a vasárnapi zárvatartás újbóli bevezetését vetette fel. A helyzet feszült az ágazatban még úgy is, hogy a tavalyi sztrájkok megismétlődésével egyelőre nem kell számolni.","shortLead":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd74211-bc1b-4774-8b86-1c7265616208","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:00","title":"Ha nincs politikai haszon, a kormány fütyül a vasárnapi boltzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az a barátság, amely szétzilálhatja az Európai Uniót.","shortLead":"Ez az a barátság, amely szétzilálhatja az Európai Uniót.","id":"20180903_Orbantol_es_Salvinitol_felti_Europat_a_CNN","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99316b83-0f7c-4a1e-a260-5279733b0624","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orbantol_es_Salvinitol_felti_Europat_a_CNN","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:28","title":"Orbántól és Salvinitól félti Európát a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De simán megoldotta a feladatot.","shortLead":"De simán megoldotta a feladatot.","id":"20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9cee8-a593-4f45-80e6-c14f9689891c","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:13","title":"Pataky Attilát ebben a szerepben még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már sokadik alkalommal.","shortLead":"Már sokadik alkalommal.","id":"20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f96143c-7398-49c4-a653-9323a6750e69","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:36","title":"Orbán megint meghosszabbította a migráció miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kis magyar iskolatörténeti kalandozás.","shortLead":"Kis magyar iskolatörténeti kalandozás.","id":"201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106979d-7038-4902-93a0-abfe2e069750","keywords":null,"link":"/kultura/201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:30","title":"Amikor még november elején indult a tanév...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is eldőlt, hogy már a korábban felmerült 50 millió forintos óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.","shortLead":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is...","id":"20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa4daad-d0aa-4985-bd9e-e6ee457bfac1","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:57","title":"Még 3 hónapig benn tartják Czeglédy Csabát, már óvadékkal sem mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","shortLead":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","id":"20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168f4d-dd16-4b56-a7b6-b1ca7f2375c1","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:57","title":"Harsányi Levente szerint női feneket nem mutogatunk, ezért le is fotózott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]