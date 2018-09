Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De simán megoldotta a feladatot.","shortLead":"De simán megoldotta a feladatot.","id":"20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad2669-107d-4a41-b5bc-f70c93b996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9cee8-a593-4f45-80e6-c14f9689891c","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Pataky_Attilat_ebben_a_szerepben_meg_nem_lattuk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:13","title":"Pataky Attilát ebben a szerepben még nem láttuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint. A luxusutak iránt is egyre nagyobb a kereslet. ","shortLead":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek...","id":"20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0044b-76e9-4af3-87b3-6913634e20c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:31","title":"Egyre több magyar megy luxusnyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","id":"20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf454d5-4267-453e-8b69-5bd402e59013","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:20","title":"Radó Péter: A kormányt nem érdekli az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","shortLead":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","id":"20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3c5ac-b0bd-4f99-9193-3fe4b67da168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:29","title":"Borozót nyitott a Jókai téren a volt agrárattasé élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar kormányfő ugyanis annak az olasz politikusnak a kampányát segítette kettejük májusi megmérettetése előtt, aki ellenfele lesz a Fidesz pártcsaládjának. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója a forró ősz előtt.","shortLead":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar...","id":"20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700c23e-2694-4263-889e-19af464ffca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:00","title":"Orbán Viktor a hősének nevezte \"Vona Gábort\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé csapódott.","shortLead":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé...","id":"20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeb24ca-688c-4b2d-b512-f978bf3205df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:16","title":"Nem való neki a jogosítvány: gyorshajtás miatt törte össze a Chevrolet Camarót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","shortLead":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","id":"20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168f4d-dd16-4b56-a7b6-b1ca7f2375c1","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:57","title":"Harsányi Levente szerint női feneket nem mutogatunk, ezért le is fotózott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]