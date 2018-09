Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé csapódott.","shortLead":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé...","id":"20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeb24ca-688c-4b2d-b512-f978bf3205df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:16","title":"Nem való neki a jogosítvány: gyorshajtás miatt törte össze a Chevrolet Camarót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Magyar Telekom új székháza a Fradi-stadion mellett. 