[{"available":true,"c_guid":"faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","shortLead":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","id":"20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c211-4fcf-470a-8099-7ae90d5892dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:07","title":"Szemeteszsákokkal házalt 12 évesen, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának rangadóján vasárnap.","shortLead":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank...","id":"20180902_FradiVidi_22","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c6b55-3fab-43d8-b9bf-f3e8c31054ff","keywords":null,"link":"/sport/20180902_FradiVidi_22","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:01","title":"Fradi-Vidi: 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037072c0-afc8-4cd7-ae75-66f3598c9b43","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ki gondolta volna, hogy éppen a tetkója miatt kerül be egy kalocsai hazánkfia a vezető spanyol napilapba?","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy éppen a tetkója miatt kerül be egy kalocsai hazánkfia a vezető spanyol napilapba?","id":"20180903_Kalocsai_himzes_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037072c0-afc8-4cd7-ae75-66f3598c9b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cd4c9-669f-4a81-80ff-1248f5e67938","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Kalocsai_himzes_helyett","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:12","title":"Kalocsai hímzés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet, hogy még lesz dolguk egymással.","shortLead":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet...","id":"20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e7531-4ac7-4f0e-9cdc-659b09ee2d21","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:04","title":"Szexuális zaklatással vádolják az USA-ban Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezet vetette fel, hogy a munkaerőhiányt kellene orvosolni a zárva tartással.","shortLead":"Az egyik szakszervezet vetette fel, hogy a munkaerőhiányt kellene orvosolni a zárva tartással.","id":"20180903_Lesz_uj_vasarnapi_boltzar_Itt_a_kormany_valasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8295d9e-9bcb-4f9a-b08c-1fb85a5f19b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Lesz_uj_vasarnapi_boltzar_Itt_a_kormany_valasza","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:40","title":"Lesz új vasárnapi boltzár? Itt a kormány válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]