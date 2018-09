Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","shortLead":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","id":"20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f70fd-8c76-43d5-b2b3-f004cba8f610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Auditorbotrány az MVM-nél: egy svájci leányvállalat miatt a fél vezetőséget lecserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon reagált a támadásra.","shortLead":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon...","id":"20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5e01e-8a74-493e-ac17-261200637ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 04:01","title":"Három fegyveres próbálta elrabolni a Jeepet, de a sofőr nem hagyta magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. 