Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét az annapolisi Haditengerészeti Akadémia területén helyezték végső nyugalomra vasárnap.","shortLead":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét...","id":"20180903_eltemettek_john_mccaint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1a34e-2f09-42c0-be90-e8fc6ddb9a84","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_eltemettek_john_mccaint","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:44","title":"Eltemették John McCaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A MasterChef VIP a csatorna nagy dobása az őszre, de az Éjjel-nappal Budapest sávjában nem sok esélye van.","shortLead":"A MasterChef VIP a csatorna nagy dobása az őszre, de az Éjjel-nappal Budapest sávjában nem sok esélye van.","id":"20180902_A_TV2nek_mar_most_menekitenie_kell_az_uj_musorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e9e13-f9dd-402b-9ba7-a6b81098b8d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_A_TV2nek_mar_most_menekitenie_kell_az_uj_musorat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:15","title":"A TV2-nek már most menekítenie kell az új műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket. Elmondása szerint a DMT nevű hallucinogén vezette el őt Istenhez. ","shortLead":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket...","id":"20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a76c418-864e-4615-993d-b6319730cfc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:36","title":"Drogmámorában meglátta Istent Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai követségi dolgozókat és családtagjaikat támadhatták Kínában és Kubában.","shortLead":"Amerikai követségi dolgozókat és családtagjaikat támadhatták Kínában és Kubában.","id":"20180902_Mikrohullamu_fegyverrel_kinozhattak_a_diplomatakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee42522-bd2c-43b9-bcc5-fe9cca309c3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Mikrohullamu_fegyverrel_kinozhattak_a_diplomatakat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:41","title":"Mikrohullámú fegyverrel kínozhatták a diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","shortLead":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","id":"20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc868-8c9c-4fee-a653-47af062ced1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:28","title":"Kilenc és felet forgott a levegőben a Porsche, mielőtt a tetején landolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja ubAIR névre hallgató repülőtaxi-szolgáltatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja...","id":"20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c6a5a-d530-4fbd-b727-e69ef81b1280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:03","title":"Vissza fogjuk sírni Budapestre az Ubert, amikor ezt tényleg meglépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]