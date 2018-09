Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","id":"20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b764e-13d1-4796-a286-a35e82148d98","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:44","title":"Orbán és a tomboló elemek Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","id":"20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf454d5-4267-453e-8b69-5bd402e59013","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:20","title":"Radó Péter: A kormányt nem érdekli az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 56A és 61-es villamosok továbbra sem tudnak járni az esőzések után, egy frissen felújított részt mosott el az eső.\r

\r

","shortLead":"Az 56A és 61-es villamosok továbbra sem tudnak járni az esőzések után, egy frissen felújított részt mosott el...","id":"20180902_Versenyfutas_az_idovel_mi_lesz_az_elmosott_fovarosi_villamospalyaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3bf8c6-0db1-4771-9b94-ff54d4393a23","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Versenyfutas_az_idovel_mi_lesz_az_elmosott_fovarosi_villamospalyaval","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:36","title":"Versenyfutás az idővel: mi lesz az elmosott fővárosi villamospályával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","shortLead":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","id":"20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fa09d-8777-4cc0-a5d2-ffd6aa8dd76e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:46","title":"Hét bank és takarék sem vette komolyan az adósságféket, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt végeznek- számolt be az RTL Híradó.","shortLead":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt...","id":"20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6cef7-5450-436e-be90-70f105e259fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:26","title":"A kormány beszállna a Lánchíd környékének felújításába, de feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","shortLead":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","id":"20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cae54b1-bf0b-4914-9798-b82432daa9f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:06","title":"Jordán Adél lett a legjobb színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István elnök azt mondta az RTL Híradónak, hogy sürgősen megoldást kell találni, mert a sürgősségiken dolgozó orvosok annyira leterheltek, hogy folyamatosan hagyják el a pályát. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István elnök azt mondta az RTL Híradónak, hogy sürgősen megoldást kell találni...","id":"20180901_orvos_orvoshiany_surgossegi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e6cc3d-a6b9-41aa-a996-b6d03c054460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_orvos_orvoshiany_surgossegi_kamara","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:08","title":"Nem csak a Honvédkórházban vannak gondok, több száz orvos hiányzik a sürgősségi osztályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]