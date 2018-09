Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","shortLead":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","id":"20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87112b01-00dc-488c-8d34-f22c15aa729f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:19","title":"Megszorító intézkedéseket vezet be Argentína az IMF-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz...","id":"20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ba0bb-e25f-40dc-a892-c96fdbccf871","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:02","title":"Hamilton nyert, a két Mercedes közé befért egy Ferrari az első háromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény a hatos lottón.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény a hatos lottón.","id":"20180902_On_sem_ikszelt_jol_pedig_egy_csomo_penzt_nyerhetett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828b2f67-b9f9-4c83-9dca-af3910a83996","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_On_sem_ikszelt_jol_pedig_egy_csomo_penzt_nyerhetett_volna","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:46","title":"Ön sem ikszelt jól, pedig egy csomó pénzt nyerhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot kérnek érte. A Peridot-Line Kft. április óta felszámolási eljárás alatt áll.","shortLead":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot...","id":"20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561624e0-ea88-48d0-a6f2-a34c30605daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:35","title":"Miközben egyre több ásványvizet iszunk, ez a magyar gyártó befuccsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy S. Grove, azaz Gróf András születésnapjáról emlékezik meg az USA budapesti nagykövetsége.\r

\r

","shortLead":"Andy S. Grove, azaz Gróf András születésnapjáról emlékezik meg az USA budapesti nagykövetsége.\r

\r

","id":"20180902_Magyar_szarmazasu_tudosrol_emlekszik_meg_az_USA_nagykovetsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f67253a-91b8-48b6-99fb-5640067be1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Magyar_szarmazasu_tudosrol_emlekszik_meg_az_USA_nagykovetsege","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:59","title":"Magyar származású tudósról emlékszik meg az USA nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45871a1-cbc0-4aef-9c27-1219fae0f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanában a legtöbb hivatal már cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül kommunikál velünk. Ezért akár gondolhatnánk azt is, hogy fölöslegessé vált a cégtábla kihelyezése vagy a bejegyzett székhelyünkön az elérhetőség biztosítása. Rosszul gondoljuk. ","shortLead":"Mostanában a legtöbb hivatal már cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül kommunikál velünk. Ezért akár gondolhatnánk azt...","id":"20180901_Nagyot_teved_aki_azt_hiszi_hogy_magyar_cegnek_a_XXI_szazadban_nem_kell_cegtabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45871a1-cbc0-4aef-9c27-1219fae0f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335ab284-e185-47ac-9046-e6df344c4af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Nagyot_teved_aki_azt_hiszi_hogy_magyar_cegnek_a_XXI_szazadban_nem_kell_cegtabla","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:13","title":"Nagyot téved, aki azt hiszi, hogy magyar cégnek a XXI. században nem kell cégtábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]