[{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","shortLead":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","id":"20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ed5ba-5c32-44bf-9cbe-df3be235fc8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:30","title":"Mégis pancsolhatnak burkiniben a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán bejutott a legjobb nyolc közé a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán bejutott a legjobb nyolc közé a New Yorkban zajló amerikai nyílt...","id":"20180902_US_Open_Babosek_a_legjobb_nyolc_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8962ce-8898-4286-8ca6-019af64c8722","keywords":null,"link":"/sport/20180902_US_Open_Babosek_a_legjobb_nyolc_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:49","title":"US Open: Babosék a legjobb nyolc között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá válhat. A kérdés már csak az, milyen messziről érdemes szemlélni a veteményest.","shortLead":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá...","id":"201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1126f6-fdcf-4ffe-8114-fffc4d97e884","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:30","title":"Hogy mit keres egy drón a búzamező fölött? Tulajdonképpen pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Részleges sávlezárás lesz.","shortLead":"Részleges sávlezárás lesz.","id":"20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173bc5c-9eaa-4cf5-b278-4d3fa623c8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:42","title":"Lemossák az Erzsébet hidat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","shortLead":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","id":"20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae23376-54ee-43db-a2ce-81102a3995c5","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:13","title":"Hová tűnt az amerikai zászló a Holdról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","shortLead":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","id":"20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7b77ee-efe4-4214-b201-45bd0bd3b517","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:16","title":"Itt szakadhat le ma az ég - kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","shortLead":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","id":"20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e88fa8-6620-46c9-87bd-35a9250bfab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:57","title":"Nem végrendelkezett Aretha Franklin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]