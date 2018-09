Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","shortLead":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","id":"20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Most dől el a 180 csuklós le nem gyártásáról elhíresült buszgyár sorsa"},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának kiterjesztését szolgálja.","shortLead":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának...","id":"20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:51","title":"Már az oroszok pénzügyi terjeszkedésébe is besegít az Orbán-kormány"},{"available":true,"c_guid":"2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","shortLead":"Az még nem világos, hogy megölték vagy öngyilkosság áldozata lett.","id":"20180904_Akasztas_okozta_a_20_eves_ausztral_blogger_halalat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:29","title":"Akasztás okozta a 20 éves ausztrál blogger halálát"},{"available":true,"c_guid":"51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban minden egyes padban tanulmányozhatták az egyszerű lejtő tulajdonságait a diákok, 1949-ben viszont egy akkori magazinba mélyed el néhány iskolás. A mai felnőttek is voltak gyerekek, ültek megszeppenve az iskolapadokban, sőt, a mai felnőttek szülei, nagyszülei is. Tanévnyitó fotóösszeállításunkban a korabeli iskolákat bemutató Fortepan-képekből válogattunk. Érdemes átlapozni.","shortLead":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban...","id":"20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:40","title":"\"Abban a régi iskolában...\" – zseniális archív fotók tanévkezdésre"},{"available":true,"c_guid":"c96fefd4-a2cf-4969-a409-891670929e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 ember került kórházba a támadás miatt.","shortLead":"13 ember került kórházba a támadás miatt.","id":"20180903_Lodarazsak_csiptek_ossze_18_embert_egy_szureti_fesztivalon_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:49","title":"Lódarazsak csíptek össze 18 embert egy szüreti fesztiválon Németországban"},{"available":true,"c_guid":"93a3fc76-db72-461e-92d0-f209e19bc327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel megállapodtak róla, nem feszegeti a Clinton-ügyet. Azonnal leviharzott a színpadról.","shortLead":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel...","id":"20180904_Monica_Lewinskynak_mar_nagyon_elege_van_a_Clintonnal_kapcsolatos_kerdesekbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:22","title":"Monica Lewinskynak már nagyon elege van a Clintonnal kapcsolatos kérdésekből"},{"available":true,"c_guid":"2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították.","shortLead":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították.","id":"20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:21","title":"90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában"},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti Múzeumban. A televíziós híradások tanúsága szerint leégett a múzeum történelmi épületének szinte egésze.","shortLead":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti...","id":"20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:19","title":"Tűzvész tombolt a brazil Nemzeti Múzeumban"} A mai felnőttek is voltak gyerekek, ültek megszeppenve az iskolapadokban, sőt, a mai felnőttek szülei, nagyszülei is. Tanévnyitó fotóösszeállításunkban a korabeli iskolákat bemutató Fortepan-képekből válogattunk. Érdemes átlapozni. ","shortLead":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban...","id":"20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992f6207-58c3-4a65-a36d-21bd550ab616","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:40","title":"\"Abban a régi iskolában...\" – zseniális archív fotók tanévkezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fefd4-a2cf-4969-a409-891670929e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 ember került kórházba a támadás miatt. ","shortLead":"13 ember került kórházba a támadás miatt. ","id":"20180903_Lodarazsak_csiptek_ossze_18_embert_egy_szureti_fesztivalon_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96fefd4-a2cf-4969-a409-891670929e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ac37b0-0441-4a1e-9def-94cb2576f255","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lodarazsak_csiptek_ossze_18_embert_egy_szureti_fesztivalon_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:49","title":"Lódarazsak csíptek össze 18 embert egy szüreti fesztiválon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a3fc76-db72-461e-92d0-f209e19bc327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel megállapodtak róla, nem feszegeti a Clinton-ügyet. Azonnal leviharzott a színpadról.","shortLead":"Jeruzsálemben tartott előadást, mikor ebben a témában kapott kérdést, annak ellenére, hogy a műsorvezetővel...","id":"20180904_Monica_Lewinskynak_mar_nagyon_elege_van_a_Clintonnal_kapcsolatos_kerdesekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93a3fc76-db72-461e-92d0-f209e19bc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907822e1-ba55-4f45-b6cb-dabdf863e25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Monica_Lewinskynak_mar_nagyon_elege_van_a_Clintonnal_kapcsolatos_kerdesekbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:22","title":"Monica Lewinskynak már nagyon elege van a Clintonnal kapcsolatos kérdésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","shortLead":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","id":"20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b102a496-c442-49cd-a020-b33ec2ca654a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:21","title":"90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti Múzeumban. A televíziós híradások tanúsága szerint leégett a múzeum történelmi épületének szinte egésze.","shortLead":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti...","id":"20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb1c36-72cc-41c6-bdc2-05547cd92ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:19","title":"Tűzvész tombolt a brazil Nemzeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]