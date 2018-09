Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f6df5aa-0a61-4d22-ba0f-78d8ccbaa3fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georgi Milanov támadó középpályás, de a Vidi szerint több poszton is bevethető.","shortLead":"Georgi Milanov támadó középpályás, de a Vidi szerint több poszton is bevethető.","id":"20180903_Ujabb_nagy_fogas_40szeres_bolgar_valogatottat_igazolt_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6df5aa-0a61-4d22-ba0f-78d8ccbaa3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2c3f19-2799-486d-bf44-a35ce146df26","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Ujabb_nagy_fogas_40szeres_bolgar_valogatottat_igazolt_a_Vidi","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:31","title":"Újabb nagy fogás: 40-szeres bolgár válogatottat igazolt a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","shortLead":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","id":"20180903_bono_hangszal_u2_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7af075-34e9-451d-84f9-31963a3c85ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_bono_hangszal_u2_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:42","title":"Bonónak kutya baja, megint tud énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","shortLead":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","id":"20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3012610b-21c8-4eb2-9f37-2ee235f0a432","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Úgy fogták el a visszaeső trafikrablókat, hogy felocsúdni sem volt idejük – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd51018-bde3-4774-9cf1-b4cfb2eb5448","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a hamarosan megjelenő könyvében vall élete nehéz időszakáról.","shortLead":"Az énekesnő a hamarosan megjelenő könyvében vall élete nehéz időszakáról.","id":"20180902_Lily_Allen_noi_escortokkal_fekudt_le_mert_maganyosnak_erezte_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd51018-bde3-4774-9cf1-b4cfb2eb5448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f6e6b5-f16c-42a1-8b62-83def38ef0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Lily_Allen_noi_escortokkal_fekudt_le_mert_maganyosnak_erezte_magat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:25","title":"Lily Allen női escortokkal feküdt le, mert magányosnak érezte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ extrém területein lennének.","shortLead":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ...","id":"20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04704c-2a26-4e3b-99a0-38a2629d297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:44","title":"A Himaláján és a sarkkörön is lenne autóverseny, a Formula Extrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","id":"20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb8d75-445d-4fb5-8318-961f4382c1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:40","title":"Az ENSZ is talált valami kifogásolnivalót a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film forgalmazási jogát már 70 ország megvásárolta. ","shortLead":"A film forgalmazási jogát már 70 ország megvásárolta. ","id":"20180903_Felallva_tapsoltak_Nemes_Jeles_filmjet_a_hivatalos_bemutaton_Velenceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e015cf2-0f33-4834-b94c-88dcda7af9a4","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Felallva_tapsoltak_Nemes_Jeles_filmjet_a_hivatalos_bemutaton_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:28","title":"Felállva tapsolták Nemes Jeles filmjét a hivatalos bemutatón Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]