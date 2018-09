Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","shortLead":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","id":"20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752f679-7af8-4640-9d37-2b816b6977c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:13","title":"Civil szervezetek szólítják fel az EP-t, hogy lépjen Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rendkívülinek és nagyon intelligensnek nevezte a magyarországi dolgozókat David B. Cornstein.","shortLead":"Rendkívülinek és nagyon intelligensnek nevezte a magyarországi dolgozókat David B. Cornstein.","id":"20180904_amerikai_nagykovet_david_cornstein_amcham_magyar_munkaero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ad3f65-e5f2-4abe-a447-6f70adceb8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_amerikai_nagykovet_david_cornstein_amcham_magyar_munkaero","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:31","title":"Ódát zengett a magyar munkaerőről az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","id":"20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171335b3-dad4-4006-a6ad-27dc06e377d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:36","title":"Nem csak a korrupció, más baj is van az EU-projektekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","shortLead":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","id":"20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e499f2b-0f6b-46c3-8af3-9a264529ebdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:04","title":"Több száz kiló potencianövelőt és étrend-kiegészítőt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa körülmények\" között.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa...","id":"20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9378e-e9d6-4525-be1b-157f4555cdae","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:41","title":"Rejtélyes körülmények között nyoma veszett a WikiLeaks-alapító kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében kedden.","shortLead":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében...","id":"20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d4a6c2-f912-4b82-a4ff-128781cc8912","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:53","title":"Babos és Mladenovic párosa jutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután autójukkal elsodorták egy parkoló kocsi visszapillantó tükrét.","shortLead":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután...","id":"20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb9f078-b9cc-4fc9-8ca5-138f1db28da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:14","title":"Vad migránsozás lett egy koccanásból Szombathelyen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]