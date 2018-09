Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának rangadóján vasárnap.","shortLead":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank...","id":"20180902_FradiVidi_22","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c6b55-3fab-43d8-b9bf-f3e8c31054ff","keywords":null,"link":"/sport/20180902_FradiVidi_22","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:01","title":"Fradi-Vidi: 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","shortLead":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","id":"20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e7f090-e8b0-4a3e-a323-d891bbacbec8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:19","title":"Siklóernyővel próbált drogot csempészni Szerbiából, de lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bb2ba7-99e6-48be-84f4-7b841f1d6f17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az országos, fővárosi kerületekkel együtt értendő 197 járásból 127-ben volt mérhető forgalomnövekedés, 68-ban viszont csökkenést regisztráltak. 79 járásban csak 100 év alatt tudna teljesen gazdát cserélni az ingatlanállomány.","shortLead":"Az országos, fővárosi kerületekkel együtt értendő 197 járásból 127-ben volt mérhető forgalomnövekedés, 68-ban viszont...","id":"20180903_Az_orszag_feleben_100_ev_kellene_ahhoz_hogy_mindent_ingatlant_el_lehessen_adni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bb2ba7-99e6-48be-84f4-7b841f1d6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea9dc4-d900-40a7-9d1f-b44c538395a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180903_Az_orszag_feleben_100_ev_kellene_ahhoz_hogy_mindent_ingatlant_el_lehessen_adni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:59","title":"Az ország közel felében 100 év kellene ahhoz, hogy minden ingatlant el lehessen adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","shortLead":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","id":"20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fa09d-8777-4cc0-a5d2-ffd6aa8dd76e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:46","title":"Hét bank és takarék sem vette komolyan az adósságféket, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

\r

","id":"20180902_Kessel_intezte_el_a_vitat_a_rendorseg_keresi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02bbfd4-49b4-45ae-9ce6-e45ed69a0893","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Kessel_intezte_el_a_vitat_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:08","title":"Késsel intézte el a vitát, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","shortLead":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","id":"20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6897874-0129-4466-b8bc-2c0572ba33cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:19","title":"Robin Wright szerint Kevin Spacey megérdemel egy második esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","shortLead":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","id":"20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a40aea-531a-4af0-8a75-e1693bbdad31","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:33","title":"Komoly leépítés jöhet a külügynél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]