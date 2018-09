Januárban még azt írtuk, a rendőrség lefoglalta Rékasi Zsigmond fiatalkorú aktivista két számítógépét egy házkutatáson. A rendőrség grafitizés miatt indított büntetőeljárást, ismeretlen tettes ellen nyomoznak. A közterület-felügyelet tett feljelentést a rendőrségen, mert valaki ábrát fújt a polgármesteri hivatal és az egyik iskola falára, valamint az az előtti járdára októberben. A rendőrség határozata szerint azért Rékasit keresték fel, mert a felfestett jelképek a hozzá köthető „renegátlástalanok” mozgalomé. Az okozott kár a rendőrség szerint 135 277 forint.

Áprilisban, a választások után két nappal azt írtuk, Rékasi arról beszélt, ha a „magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni”. A Blikk azonban most arról számol be, Détár Enikő és Rékasi Károly fia szülei válása után pár évvel fordult a politika felé, és több tüntetésen is részt vett. A fiúnak nemsokára megjelenik első, a Lázadások éjszakája című verseskötete.

Mindig is céltudatos, önfejű lurkó voltam, egyetlen módon tudtak megfékezni a szüleim: felnőttként megbeszéltek velem mindent, és észszerű keretek között szabadságot adtak nekem. Küzdelmes lehetett velem, de engedték, hogy rövid idő alatt sok mindent megtapasztaljak. Kapcsolatba kerültem jobboldali és keményvonalas anarchistákkal is, aktívan megélhettem mindent, nem szóltak bele, féltve terelgettek csupán. Gyerekként nagy hülyeségeket is elkövettem, ilyenkor jelezték, nem volt jó ötlet, de a gondolat szabadságát mindig meghagyták nekem.

A kötete élete három évét öleli fel, „kezdődik a fiatalkori lázadásokkal, majd a Renegátlástalan nevű mozgalom megalakításán át jutok el a szeretet hirdetéséig slam poetryvel, ami modern kori költészeti műfaj”. Azt mondja, a szülei is örülnek, hogy nyugodtabb életre váltott.