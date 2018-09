Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már sokadik alkalommal.","shortLead":"Már sokadik alkalommal.","id":"20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f96143c-7398-49c4-a653-9323a6750e69","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:36","title":"Orbán megint meghosszabbította a migráció miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","shortLead":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","id":"20180903_londoni_taxi_afzal_khan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9377d-7428-43e1-83e5-035ea82e0a58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_londoni_taxi_afzal_khan","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:50","title":"Rolls-Royce lett ez a londoni taxi, de az ára is olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. 