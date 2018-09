Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film forgalmazási jogát már 70 ország megvásárolta. ","shortLead":"A film forgalmazási jogát már 70 ország megvásárolta. ","id":"20180903_Felallva_tapsoltak_Nemes_Jeles_filmjet_a_hivatalos_bemutaton_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e015cf2-0f33-4834-b94c-88dcda7af9a4","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Felallva_tapsoltak_Nemes_Jeles_filmjet_a_hivatalos_bemutaton_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:28","title":"Felállva tapsolták Nemes Jeles filmjét a hivatalos bemutatón Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint. A luxusutak iránt is egyre nagyobb a kereslet. ","shortLead":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek...","id":"20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0044b-76e9-4af3-87b3-6913634e20c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:31","title":"Egyre több magyar megy luxusnyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást tartanak egy emberöléssel összefüggésben, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Tizennyolc ember sérült meg szombaton tüntetéseken a németországi Chemnitzben, ahol vasárnap is több megmozdulást...","id":"20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf46170-e9f6-4f17-9b9a-9b3adcf25b69","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Ujabb_tuntetes_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:57","title":"Újabb tüntetés Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","shortLead":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","id":"20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c442b-7fe2-4170-a183-c7c4645b6d3b","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:49","title":"Messi: A Real rosszabb Ronaldo nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár. ","shortLead":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár. ","id":"20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e0d025-0c52-405c-a49d-ebe431e464dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:43","title":"Orbán: Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f0a97b-7763-4610-ab0a-470fa9b9de77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kényszerleszállásnak őrizetbe vétel és drogfogás lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A kényszerleszállásnak őrizetbe vétel és drogfogás lett a vége.\r

\r

","id":"20180902_Sikloernyovel_csempeszett_36_millionyi_marihuanat_Kiszombornal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f0a97b-7763-4610-ab0a-470fa9b9de77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c401649c-f276-484a-bcc9-af81810a564a","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Sikloernyovel_csempeszett_36_millionyi_marihuanat_Kiszombornal","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:33","title":"Siklóernyővel csempészett 36 milliónyi marihuánát Kiszombornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]