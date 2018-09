Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy S. Grove, azaz Gróf András születésnapjáról emlékezik meg az USA budapesti nagykövetsége.\r

\r

","shortLead":"Andy S. Grove, azaz Gróf András születésnapjáról emlékezik meg az USA budapesti nagykövetsége.\r

\r

","id":"20180902_Magyar_szarmazasu_tudosrol_emlekszik_meg_az_USA_nagykovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f67253a-91b8-48b6-99fb-5640067be1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Magyar_szarmazasu_tudosrol_emlekszik_meg_az_USA_nagykovetsege","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:59","title":"Magyar származású tudósról emlékszik meg az USA nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van nekünk már Magyarbasink is? – vetődhet fel a kérdés Orbán Viktor hun-türk eredetről tett kirgizisztáni nyilatkozatát olvasva. A kormányfő ugyanis, aki itthoni kinyilatkoztatásai alapján a nyugati kereszténydemokrácia legfőbb védelmezője a keleti muszlim hordákkal szemben, ezekben a napokban pont Keleten, és pont muszlim diktátorok társaságban osztja a Nyugatot. Ez a fölöttébb furcsa kulturális rugalmasság persze leginkább üzletet hozhat és kiváltságokat, de végső soron az ország is jól járhat.","shortLead":"Van nekünk már Magyarbasink is? – vetődhet fel a kérdés Orbán Viktor hun-türk eredetről tett kirgizisztáni...","id":"20180903_Duborog_a_szittyaszumomagyar_diplomacia_KozepAzsiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f73412-9811-4aac-b2d3-3994f6b982f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Duborog_a_szittyaszumomagyar_diplomacia_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:00","title":"Népünk dicső ősi türk bothúzói segítik Orbánt a zsíros keleti üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488d792-4562-469f-9547-e4fc02bdbe54","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"A hivatalos romániai műtárgy-kereskedelmet a kommunista időszakban rekvirált, a közelmúltban visszaszolgáltatott gyűjtemények éltetik. Még a néhai Nicolae Ceausescu fia is tarol a piacon.","shortLead":"A hivatalos romániai műtárgy-kereskedelmet a kommunista időszakban rekvirált, a közelmúltban visszaszolgáltatott...","id":"201835__roman_mukincsek__visszaadott_ertekek__oriasi_kiskapu__kepben_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4488d792-4562-469f-9547-e4fc02bdbe54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad2a139-bf24-4016-9631-7a76b7d5004a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__roman_mukincsek__visszaadott_ertekek__oriasi_kiskapu__kepben_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:00","title":"A nagy képbiznisz: a románok meghagytak egy óriási kiskaput, és ezen minden eltűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz...","id":"20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb231c26-0712-4a8d-a2ea-bf72d0d6de7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ba0bb-e25f-40dc-a892-c96fdbccf871","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_Hamilton_nyert_a_ket_Mercedes_koze_befert_egy_Ferrari_az_elso_haromban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:02","title":"Hamilton nyert, a két Mercedes közé befért egy Ferrari az első háromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a884dd-6348-4f84-826b-f459f9e754b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész kis csoport buzdította kedvenc csapatát a Mezőkövesd ellen.\r

\r

","shortLead":"Egész kis csoport buzdította kedvenc csapatát a Mezőkövesd ellen.\r

\r

","id":"20180902_Vegre_vannak_Felcsutszurkolok__kartonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a884dd-6348-4f84-826b-f459f9e754b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0acc77f-2c06-4782-bf7e-b3b32644cabb","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Vegre_vannak_Felcsutszurkolok__kartonbol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:17","title":"Végre vannak Felcsút-szurkolók - kartonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott oldalakat olvasgat.\r

\r

","shortLead":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott...","id":"20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561f84d4-792c-4efb-9398-7d0db7c876f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:53","title":"Egyiptom: két év börtön is járhat egy álhír posztolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]