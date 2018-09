Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának kiterjesztését szolgálja.","shortLead":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának...","id":"20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f72832-2332-42dc-9e4a-22102298250c","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:51","title":"Már az oroszok pénzügyi terjeszkedésébe is besegít az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","shortLead":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","id":"20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea35a7b-7d8a-4daf-b94a-d76df72774c7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:36","title":"Új mezeket kapott a magyar válogatott, de nem Mészáros Lőrinctől – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","shortLead":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","id":"20180903_bono_hangszal_u2_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7af075-34e9-451d-84f9-31963a3c85ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_bono_hangszal_u2_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:42","title":"Bonónak kutya baja, megint tud énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, írja az MTI.","shortLead":"A Mol bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, írja...","id":"20180903_Dragul_a_benzin_ujra_400_forint_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f94a6c-1eab-4f3b-a8e2-fc460d54f8fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Dragul_a_benzin_ujra_400_forint_folott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:15","title":"Tovább drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","shortLead":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","id":"20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea313d3-f8bd-4527-92ec-78d905869d97","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:55","title":"Ez a harcias nagymama simán elintézte a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]