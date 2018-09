Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","id":"20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171335b3-dad4-4006-a6ad-27dc06e377d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:36","title":"Nem csak a korrupció, más baj is van az EU-projektekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Társadalompolitikai kérdések is napirendre kerülnek.","shortLead":"Társadalompolitikai kérdések is napirendre kerülnek.","id":"20180905_Az_EPvalasztasrol_es_a_Sargentinijelentesrol_tanacskozik_majd_a_FideszKDNP_Velencen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c4d1bc-fd36-4afe-86bf-d532d2179b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Az_EPvalasztasrol_es_a_Sargentinijelentesrol_tanacskozik_majd_a_FideszKDNP_Velencen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:25","title":"Az EP-választásról és a Sargentini-jelentésről tanácskozik majd a Fidesz-KDNP Velencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2d6186-7505-481e-bd3b-dcd646d987bb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Melyik kultúrában szabadok a nők: ahol nyilvánosan is megélhetik a vallásosságukat, vagy ahol az állam nem hagyja, hogy a vallás elnyomja őket? A Gap csak egy reklámot készített, de közben komoly kérdéseket feszeget.","shortLead":"Melyik kultúrában szabadok a nők: ahol nyilvánosan is megélhetik a vallásosságukat, vagy ahol az állam nem hagyja...","id":"20180904_fejkendos_muszlim_lany_gap_reklam_hidzsab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2d6186-7505-481e-bd3b-dcd646d987bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de727b85-7177-43d2-98e2-92acd539f392","keywords":null,"link":"/elet/20180904_fejkendos_muszlim_lany_gap_reklam_hidzsab","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:00","title":"Miért kell pánikolni egy fejkendős muszlim kislány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és úgy tűnt, hogy még büszke is magára.","shortLead":"A férfi több közlekedési szabályt is áthágott, ezzel veszélybe sodorta a többi, szabályosan közlekedő autóst, és...","id":"20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d99ef4-76e3-45b2-9c93-c31972a17040","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Mar_nyomoznak_a_kozveszelyes_szaguldozo_utan_akinek_amokfutasarol_video_is_keszult","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:14","title":"Már nyomoznak a közveszélyes száguldozó után, akinek ámokfutásáról videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","shortLead":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","id":"20180903_bono_hangszal_u2_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7af075-34e9-451d-84f9-31963a3c85ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_bono_hangszal_u2_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:42","title":"Bonónak kutya baja, megint tud énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is láthatták a villanyautók gyártásával foglalkozó Tesla boszorkánykonyháját. ","shortLead":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is...","id":"20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9760-af1b-41ba-a5f5-f71ef5b25951","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:01","title":"Látta már a Tesla gyárát belülről? Egy magyar bejutott, és tátva maradt a szája – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","id":"20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb8d75-445d-4fb5-8318-961f4382c1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:40","title":"Az ENSZ is talált valami kifogásolnivalót a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket...","id":"20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac96a954-a338-4411-be0c-04f6831bcbe0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:27","title":"Két hét nem volt elég arra, hogy lebuktassák a NAV nevével visszaélő adattolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]