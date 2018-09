Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","shortLead":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","id":"20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf89e9-4679-4abe-b77c-8b692de04e55","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:10","title":"50 ezer dolláros utazás miatt kell magyarázkodnia Új-Zéland miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika még mindig rendőri védelem alatt áll, nem tudja megszokni, hogy sokan őt hibáztatják.","shortLead":"Renner Erika még mindig rendőri védelem alatt áll, nem tudja megszokni, hogy sokan őt hibáztatják.","id":"20180904_Folyamatosan_bizonygatnom_kellett_hogy_mi_tortent_velem__interjut_adott_a_lugos_orvos_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e1b2bc-874d-43d3-8a2f-c8849f55f0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Folyamatosan_bizonygatnom_kellett_hogy_mi_tortent_velem__interjut_adott_a_lugos_orvos_aldozata","timestamp":"2018. szeptember. 04. 22:40","title":"„Folyamatosan bizonygatnom kellett, hogy mi történt velem” – interjút adott a lúgos orvos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A családok éve zajlik, ezért díszítették fel az iskolakezdés alkalmából \"családbarát ország\" zászlókkal az átkelőket. A kormányzat és a főváros közös akciója egy hónapig tart.","shortLead":"A családok éve zajlik, ezért díszítették fel az iskolakezdés alkalmából \"családbarát ország\" zászlókkal az átkelőket...","id":"20180904_csaladbarat_zaszlok_budapesti_hidak_csaladok_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9150fe77-c33b-48aa-9e25-798ddcfbef92","keywords":null,"link":"/elet/20180904_csaladbarat_zaszlok_budapesti_hidak_csaladok_eve","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Miért lepték el zászlók a budapesti hidakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","shortLead":"Az állatokkal vadorzók végeztek, az agyaraikat eltávolították. ","id":"20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2235d190-a32c-459a-87b0-f26fbb50c214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b102a496-c442-49cd-a020-b33ec2ca654a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_90_lemeszarolt_elefant_tetemere_bukkantak_Botswanaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:21","title":"90 lemészárolt elefánt tetemére bukkantak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"2461 euró az átlagkereset a pedagógustársadalomban, a medián pedig 2332 euró Franciaországban. Magyarországról nézve ez irigylésre méltóan magas jövedelem még akkor is, ha a megélhetési költségek magasabbak francia földön. Mégis egyre kevesebben kívánnak tanárok lenni, és egyre kevésbé elégedettek sorsukkal azok, akik ezt a hivatást választották.","shortLead":"2461 euró az átlagkereset a pedagógustársadalomban, a medián pedig 2332 euró Franciaországban. Magyarországról nézve...","id":"20180904_A_magyar_pedagogus_a_szivehez_kap_francia_kollegaja_atszamitva_750_ezret_keres_megis_panaszkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8d2e5e-d288-477a-b0f3-69b5f31a3392","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_magyar_pedagogus_a_szivehez_kap_francia_kollegaja_atszamitva_750_ezret_keres_megis_panaszkodik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:52","title":"A magyar pedagógus a szívéhez kap: francia kollégája átszámítva 750 ezret keres, mégis panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","shortLead":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","id":"20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb984259-55ba-4b5f-85be-f40cc04ff8e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:56","title":"A fideszes álcivil családi szervezet felnyomta az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő tárgyalás zajlott a Szegedi Vadasparkban a helyi Fideszhez köthető vállalkozók által uniós pénzből felépített virtuális játszótér ügyében. A vád szerint az elnyert pénz töredékét költötték el valójában a vádlottak, ráadásul, még pénzt is mostak.","shortLead":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő...","id":"20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1880c59-cfd9-4636-9b28-c4014df59be7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:45","title":"Szegedi Vadasparki játszótér ügy: Eltűnő tintával írt vallomás is felbukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","id":"20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a766fb-f527-4bbc-a59d-e13f1fbcadab","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:44","title":"Leomlott egy autópályahíd Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]