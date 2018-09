Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","shortLead":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","id":"20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168f4d-dd16-4b56-a7b6-b1ca7f2375c1","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:57","title":"Harsányi Levente szerint női feneket nem mutogatunk, ezért le is fotózott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","shortLead":"Az aláírók között több olyan szervezet is van, amelyik ellen harcot indított a kormány.","id":"20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752f679-7af8-4640-9d37-2b816b6977c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Civil_szervezetek_szolitjak_fel_az_EPt_hogy_lepjen_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:13","title":"Civil szervezetek szólítják fel az EP-t, hogy lépjen Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális felmelegedésnek.","shortLead":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális...","id":"20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da9371-f7fc-4dd4-a9d6-426d77f76bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Csak írja be, hogy melyik városban lakik, és megtudhatja, mennyivel lett melegebb az idő az ön életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem tud szóban kifejezni.","shortLead":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem...","id":"20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecae994-dc06-4729-891c-5d92c3484bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:12","title":"Amit nem tud elmondani, lefesti Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real Valladolidban.","shortLead":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real...","id":"20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fabd61-aa3e-43fb-9a1e-13f572f08775","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:53","title":"Ronaldo vett egy spanyol focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember állapota válságos.","shortLead":"Három ember állapota válságos.","id":"20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d112acd-279b-4e20-8c95-a787897d07e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:05","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai lakótelepen, tízen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban, fontosnak tartja a mai magyar irodalom megismertetését – Kistelekiné Makay Ilona negyvenkét éve van a tanári pályán, értékteremtő oktató-nevelő munkájáért nemrég Bárczy István-díjjal jutalmazták. Kiforrott véleménye van a tanításról, a gyerekekről és a szülőkről is.","shortLead":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban...","id":"20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c3f804-5da0-49a3-abb5-17d96e1ef5f5","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:25","title":"Az iskolai napló nem hatalom, hanem ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]