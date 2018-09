Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett. Kéthavi mélypontján járt ma reggel a forint

A magas fizetésért és a jobb munkakörülményekért hagynák el az országot az orvosok. A magyar orvosok 42 százaléka külföldre menne dolgozni

Tessely Karolina alapítványa női önismereti táborokat szervez, most a magyarpolányi plébániával és az önkormányzattal közösen vágnak bele egy projektbe. 147 milliós uniós támogatást kapott a felcsúti biztos testvére, hogy megépítse a Lélekzugot

Freddie Mercurynak születésnapja van, és a Heathrow-n kitört a buli A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd az elkövetőt a bíróság elsőfokon 18 év börtönre ítélte, ezt a másodfokon eljáró törvényszék most 16 évre enyhítette. 16 év börtönt kapott a két rokonát is megkéselő férfi Megújította otthoni internetes tarifarendszerét a Magyar Telekom. Vannak, akiknek érdemes az új csomagokra cserélniük a régebbit, de olyanok is vannak, akik az új feltételekkel csak drágábban juthatnak az eddig használt sebességű internethez. A szolgáltató a megváltozott felhasználói igényekre hivatkozva frissítette az otthoni és a mobilszolgáltatásokat egyesítő Magenta 1 csomagját is. Új otthoni internetes díjcsomagok vannak a Telekomnál, érdemes ránézni az árakra

Idén ősztől indul a kurzus. A Corvinuson azt tanítják, hogyan lehet megélni az online játékokból A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is. Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R