[{"available":true,"c_guid":"aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő tárgyalás zajlott a Szegedi Vadasparkban a helyi Fideszhez köthető vállalkozók által uniós pénzből felépített virtuális játszótér ügyében. A vád szerint az elnyert pénz töredékét költötték el valójában a vádlottak, ráadásul, még pénzt is mostak.","shortLead":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő...","id":"20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1880c59-cfd9-4636-9b28-c4014df59be7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:45","title":"Szegedi Vadasparki játszótér ügy: Eltűnő tintával írt vallomás is felbukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire vonatkozik továbbra is a kereseti korlát, kire nem? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire...","id":"20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89175aa9-cb5c-4f91-9804-7b85f2ba3916","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"Nagy változásra készülhetnek, akik nyugdíj mellett dolgoznának tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","shortLead":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","id":"20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf89e9-4679-4abe-b77c-8b692de04e55","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:10","title":"50 ezer dolláros utazás miatt kell magyarázkodnia Új-Zéland miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és kivett belőle 5 ezer forintot.","shortLead":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és...","id":"20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9770f47-6960-4de0-970e-6d4ed7ff89eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:41","title":"17 éves lány rabolt ki egy másikat Miskolcon, akár hét évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órás késések is lehetnek.","shortLead":"Másfél órás késések is lehetnek.","id":"20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43278e68-aa4b-44c9-acf8-554b4ebd63fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:18","title":"Nem jó ötlet ma reggel vonatra ülni a Nyugat-Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","shortLead":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","id":"20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4a770-d5ff-4722-abb8-0a77c07885c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:44","title":"Verhofstadt: A Néppártnak végre el kellene döntenie, hogy Orbán belefér-e, vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is a képbe került.","shortLead":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is...","id":"20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b376b507-795c-40a9-85b7-18f351b5465c","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:14","title":"Újabb gyanúsítottat keresnek a chemnitzi tüntetéseket kiváltó késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]