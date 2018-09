Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb964512-d712-405d-9ec8-fea00a7d4a83","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:41","title":"Visszatért a hurkás nadrág: Orbán a kirgizeknél is bevetette kedvenc ruhadarabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet.","shortLead":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is...","id":"20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbe864-52d0-4bdb-8ea5-9c5bf44b642d","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:39","title":"Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","shortLead":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","id":"20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b52c485-288a-4d89-8ba3-f53fd5070214","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:44","title":"A kirgiz külügy kitüntette Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","shortLead":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","id":"20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae077bc-d841-4fb5-b3fa-d7acbf927440","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:05","title":"Szemetelőkkel szólalkozott össze Gödöllő polgármestere, kis híján megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire vonatkozik továbbra is a kereseti korlát, kire nem? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj mellett munkát vállalók, jövedelmet szerzők közül ki mentesül 2019-től a járulékfizetés alól, és ki nem? Kire...","id":"20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89175aa9-cb5c-4f91-9804-7b85f2ba3916","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_Nagy_valtozasra_keszulhetnek_akik_nyugdij_mellett_dolgoznanak_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"Nagy változásra készülhetnek, akik nyugdíj mellett dolgoznának tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3","c_author":"Nagy Sándor Gyula","category":"gazdasag","description":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","shortLead":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","id":"20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96fbf4-92ec-4ace-b3b1-d07e6c40f528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:10","title":"Most van miért sírnod, Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]