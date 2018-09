Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti a kellemeset a hasznossal, és lábbal hajt, de rohamosan terjed az elektromos roller is. ","shortLead":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti...","id":"20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9faeeb6-73da-41a1-99ee-a4545e5c965a","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:15","title":"Megnézné a főnökét, ahogyan reggel begördül a szolgálati rollerével? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa8c7f1-1fd4-48d5-83bc-a616b0020a7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akik csak egy meccsre akarnak jegyet váltani, azoknak jövő szombatig kell várnia. ","shortLead":"Akik csak egy meccsre akarnak jegyet váltani, azoknak jövő szombatig kell várnia. ","id":"20180903_7000_lesz_a_legolcsobb_jegy_a_VidiChelsea_meccsre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa8c7f1-1fd4-48d5-83bc-a616b0020a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dfbfc5-bfbc-44e6-bf62-84df0678e0d5","keywords":null,"link":"/sport/20180903_7000_lesz_a_legolcsobb_jegy_a_VidiChelsea_meccsre","timestamp":"2018. szeptember. 03. 22:03","title":"7000 lesz a legolcsóbb jegy a Vidi-Chelsea meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","shortLead":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","id":"20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d6c79-ccd3-42ea-b30b-0524ff33c96a","keywords":null,"link":"/elet/20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:15","title":"Budapesten ad elő Monica Lewinsky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Odaígérte a szívét kedd estére a magyarországi közönségnek Ricky Martin, és bebizonyította, hogy az igazán riszálós latin buli a Livin’ La Vida Locán túl kezdődik.\r

","shortLead":"Odaígérte a szívét kedd estére a magyarországi közönségnek Ricky Martin, és bebizonyította, hogy az igazán riszálós...","id":"20180905_ricky_martin_koncert_budapest_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15936a-8fd5-4c0a-b922-3abace209156","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_ricky_martin_koncert_budapest_arena","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:00","title":"Ricky Martin még mindig hitelesen riszálja a csípőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ade81-ce0d-467e-923e-ac00469caec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő beperelte a munkáltatóját, miután az arra kötelezte, hogy viseljen melltartót munka közben. A nő szerint a főnöke ezzel megsértette az emberi jogait.","shortLead":"Egy nő beperelte a munkáltatóját, miután az arra kötelezte, hogy viseljen melltartót munka közben. A nő szerint...","id":"20180904_Perel_a_no_akit_azert_rugtak_ki_mert_nem_viselt_melltartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ade81-ce0d-467e-923e-ac00469caec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9bc5da-6e74-4d3a-b809-3566839e8411","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Perel_a_no_akit_azert_rugtak_ki_mert_nem_viselt_melltartot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:09","title":"Kirúgták, mert nem viselt melltartót – most perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","shortLead":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","id":"20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800bf19-ae84-479f-a42f-3b0228d85c39","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:21","title":"Már hivatalosan is bíró Patyi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","shortLead":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","id":"20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c442b-7fe2-4170-a183-c7c4645b6d3b","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:49","title":"Messi: A Real rosszabb Ronaldo nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

","shortLead":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

","id":"20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb984259-55ba-4b5f-85be-f40cc04ff8e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:56","title":"A fideszes álcivil családi szervezet felnyomta az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]