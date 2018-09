Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","shortLead":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","id":"20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1f5db3-e38f-4d34-b6ec-1c5846339bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:05","title":"Jön az új Rendőrakadémia-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","shortLead":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","id":"20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b303364c-4f37-4451-8a8f-78f0ce422927","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:11","title":"Videó: közveszélyes száguldozó a magyar utakon – a Jobbik feljelenti a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen kiskorunk óta tanítanak minket arra, hogy ha elrontunk valamit, kérjünk bocsánatot. 