Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult, a parttal eddig párhuzamos tömb most nagyjából derékszögnyit fordult el. Szakértők szerint a déli félteke közelgő nyara is segítheti az előrelátható északi irányú sodródást.","shortLead":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult...","id":"20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a0629b-3f98-4133-bfa1-d9eb58f24056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:03","title":"Mozgásba lendült az Antarktiszról tavaly leszakadt gigászi jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet. Az újdonság motorváltozatainak is van érdekessége. ","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet...","id":"20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08183ab-ea49-4227-a05b-599d2e67d634","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:17","title":"Lesz egy erős hibrid és egy spórolós is az új Toyota Corolla kombiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb4efed-9e4b-4bcd-b502-5f0248da13e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyi eső esett Nyugat-Magyarországon egy nap alatt többfelé, amennyi máskor egy hónap alatt sem. Az esőzések hatására utak váltak járhatatlanná, udvarokat öntött el a víz, patakok áradtak meg.","shortLead":"Annyi eső esett Nyugat-Magyarországon egy nap alatt többfelé, amennyi máskor egy hónap alatt sem. Az esőzések hatására...","id":"20180904_Elmosta_az_eso_NyugatMagyarorszagot__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cb4efed-9e4b-4bcd-b502-5f0248da13e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d09aa3-4d4b-4f16-a4c9-de1e6e52ce7c","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Elmosta_az_eso_NyugatMagyarorszagot__fotok_video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:55","title":"Utcán hömpölygő víz, megáradt patakok – elmosta az eső Nyugat-Magyarországot – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek nyilvánosságra nagyon is valódinak látszó fotók a még be sem jelentett 2018-as újdonságokról.","shortLead":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek...","id":"20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a27cf0-1c24-4cd2-b775-a2670fa6daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:03","title":"De hogy a csodába szivároghattak ki fotók a még be sem jelentett új iPhone-okról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","shortLead":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","id":"20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1f5db3-e38f-4d34-b6ec-1c5846339bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:05","title":"Jön az új Rendőrakadémia-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt a hivatalos számok.","shortLead":"Itt a hivatalos számok.","id":"20180904_Joval_kevesebb_penz_jon_Brusszelbol_mint_amennyit_a_kormany_kiszort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8fd315-aab9-4a14-b622-b6afc611b9d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Joval_kevesebb_penz_jon_Brusszelbol_mint_amennyit_a_kormany_kiszort","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:59","title":"Jóval kevesebb pénz jött Brüsszelből, mint amennyit a kormány kiszórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen kiskorunk óta tanítanak minket arra, hogy ha elrontunk valamit, kérjünk bocsánatot. De egészen más dolog kifejezni, hogy sajnáljuk, hogy késünk a buliból, mint azért mentegetőzni, hogy milyen ruhát vettünk fel, vagy mert útban vagyunk – vagy egyáltalán, folyamatosan bocsánatot kérni.","shortLead":"Egészen kiskorunk óta tanítanak minket arra, hogy ha elrontunk valamit, kérjünk bocsánatot. De egészen más dolog...","id":"20180905_Folyton_bocsanatot_ker_Akkor_on_valoszinuleg_szorong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff114c19-0c83-429e-b38a-182b32a15a65","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Folyton_bocsanatot_ker_Akkor_on_valoszinuleg_szorong","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:32","title":"Folyton bocsánatot kér? Akkor ön valószínűleg szorong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]