A fideszes politikus meghallgatását is indítványozta a kedden hazahozott Sz. Gáborné ügyvédje.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Aradi utcai épülete helyett a Péterfy Sándor utcai kórházban hallgatták ki a kedd éjjel a svájci őrizetből hazahozott csengeri örökösnő néven elhíresült Sz. Gábornét – írja a 24.hu.

Ügyvédje, Helmeczy László a lapnak azt mondta, a nő rosszul lett a fogdán éjszaka, miután már külföldi fogva tartásakor is tüdő-, gyomor- és bélproblémákra panaszodott.

A nő gyanúsítotti kihallgatása három és fél órán át tartott, és – nem részletes – vallomást tett.

"Ügyfelem a vallomásában azt állította, hogy a hagyaték létezik, és nem csapott be senki. Kósa Lajossal kapcsolatban azt mondta, hogy ő is tudja igazolni, hogy nem csaló és létezik ez a hagyaték, hiszen látta a dokumentumokat és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban. Ezért indítványoztuk a politikus meghallgatását" – idézte a lap Helmeczyt.

Sz. Gáborné a gyanú szerint évek óta azzal a történettel vert át embereket, hogy Németországban 1300 milliárd forintos vagyont örökölt. A pénz megszerzéséig anyagi segítséget kért többektől. Az ügybe Kósa Lajos is belekeveredett, tőle befektetési tanácsokat kért a csengeri asszony, akivel a politikus jogi képviselője közös céget is alapított. Egy közjegyző által hitelesített dokumentum szerint Kósa anyja is kapott volna a mesés vagyonból 800 millió forintot.