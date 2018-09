Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.

Kovács Ákos a Demokrata hetilapnak adott interjúját a 24.hu idézi, ebben a zenész arról beszél, hogy:

A konzervatív értékrend felvállalása még ma is kockázattal jár, hiába telt el lassan harminc év a rendszerváltozás óta.

Szerinte a megszégyenítés a személyes hiteltelenítés fegyverét most is használják, csak ez sokkal kevesebb embert érdekel, majd anélkül, hogy konkrét példákat említene, kicsit cáfolja is saját magát, amikor úgy fogalmaz, „az úgynevezett balliberális elit véleménye egyre kevésbé számít”.

A Fidesz-kormányzás kilencedik évében azt mondta, a „magyartanárképzés szemlélete például egészen biztosan nem konzervatív, pedig a liberális narratíva mellett ennek is bőven lenne létjogosultsága”, sőt:

Pár éve láttam, hogy az egyik legnagyobb könyvforgalmazó internetes oldalán kizárólag emblematikusan baloldali-liberális személyiségek reklámozzák az olvasást, mint ha a konzervatívok nem is olvasnának, nem is léteznének.

A megoldást nem tudja, ugyanis nem hisz az állami kezdeményezések tartós piaci sikerében. „Nem is tetszik az ilyesmi, hatalmi szóval biztosan nem lehet újrateremteni az úgynevezett polgári kultúrát, de abban sem hiszek, hogy csupa szívjóságból odaengednek mást is a közönséghez azok, akik olyan szépen monopolizálták a piacot.”

