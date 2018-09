Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","shortLead":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","id":"20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81669a7-46fa-404b-9484-367fcaa55622","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:18","title":"Cukin botladozik a most született tapírbébi a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.","shortLead":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc...","id":"20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1d3ab-e6c6-46ad-af29-66873fc26c99","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:21","title":"Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek szerepe van a túlsúly kialakulásában.","shortLead":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek...","id":"20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b26fc6-cd83-4961-8d93-a9dcfbf0a5b5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:45","title":"A gyerekkori elhízás genetikai okait kutatják a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ce6d1e-9f42-4477-bc34-37ef35a304f8","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Stájerország, s benne fővárosa, Graz Ausztria édenkertje: az ország második legnagyobb városában a déli és a klasszikus alpesi konyha találkozik. A különleges, csakis e vidékre jellemző specialitások pedig helyi alapanyagokból, mindig az adott szezonális finomságokra koncentrálva várják az ínyenceket, akik egy dologban biztosak lehetnek: nem fognak csalódni a stájer konyha és a Graz által felkínált gasztrókalandozásban.","shortLead":"Stájerország, s benne fővárosa, Graz Ausztria édenkertje: az ország második legnagyobb városában a déli és a klasszikus...","id":"feelaustria_20180903_Ahol_az_etel_nagy_ur__grazi_gasztrokaland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ce6d1e-9f42-4477-bc34-37ef35a304f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa88e40-8a8e-4e3b-b004-d34f84dd45c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180903_Ahol_az_etel_nagy_ur__grazi_gasztrokaland","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:30","title":"Ahol az étel nagy úr – grazi gasztrókaland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","shortLead":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","id":"20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d6c79-ccd3-42ea-b30b-0524ff33c96a","keywords":null,"link":"/elet/20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:15","title":"Budapesten ad elő Monica Lewinsky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el a kivitelezők munkáját.","shortLead":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el...","id":"20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dede1120-9b2b-4b06-a080-cbec87aa0e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:30","title":"Még drágább lesz a Vidi stadionja, hatodszor csúszik az átadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","shortLead":"Szerintük a közerkölccsel szembement a Szenzációs Négyes.\r

\r

","id":"20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1bf1c-cd4a-4574-a649-a47c34ddb62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb984259-55ba-4b5f-85be-f40cc04ff8e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_A_fideszes_alcivil_csaladi_szervezet_felnyomta_az_RTL_Klubot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:56","title":"A fideszes álcivil családi szervezet felnyomta az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","shortLead":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","id":"20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39799ddc-195b-4d73-816d-19f03f237973","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:50","title":"Elvitte a buszmegállót Felcsútról a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]