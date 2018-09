Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is toborzást hirdető Emirates légitársaság által felajánlott fizetés. Erre a hvg.hu egyik olvasója hívta fel figyelmünket.","shortLead":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is...","id":"20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6209b8-fff0-4004-be25-539b6ff9e848","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:32","title":"Álom és valóság: Mennyit ér Dubajban a légiutas-kísérőknek kínált 700 ezer forintos fizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet szerint azonban a szervezők hiába elkötelezettek a véleményszabadság mellett, az esemény deklaráltan Magyarország rossz színben feltüntetéséről fog szólni, és úgysem vesznek figyelembe ellenvéleményeket.","shortLead":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet...","id":"20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78833b-85de-49eb-a36d-4e35e40c0053","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:49","title":"Csak egy újabb alkalom, hogy befeketítsék hazánkat – kiborult a hágai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem ment bele az alkuba. Az Ikarus Egyedi most azzal fenyeget, lehet hogy nem fizetik ki a beszállítókat.","shortLead":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem...","id":"20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f008e-b5d4-436e-9de8-319dcd128634","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:24","title":"Nem tetszett az Ikarus Egyedi ajánlata Mészáros Lőrincék bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0741b551-d284-4456-bc9d-668df960c5b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az új A8-as Audiról már messziről lerí, hogy a kerekeivel valami nincs teljesen rendben.","shortLead":"Erről az új A8-as Audiról már messziről lerí, hogy a kerekeivel valami nincs teljesen rendben.","id":"20180905_a_nap_fotoi_meglepo_kereku_vadonatuj_luxusautoba_botlottunk_audi_a8_mercedes_sosztaly_bmw_7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0741b551-d284-4456-bc9d-668df960c5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29664375-0726-4390-be50-2c7a36ee04dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_a_nap_fotoi_meglepo_kereku_vadonatuj_luxusautoba_botlottunk_audi_a8_mercedes_sosztaly_bmw_7","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:41","title":"A nap fotói: meglepő kerekű vadonatúj német luxusautóba botlottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai rendszer frissítésével kapcsolatos hiba okozta a galibát, már elhárult. ","shortLead":"Az informatikai rendszer frissítésével kapcsolatos hiba okozta a galibát, már elhárult. ","id":"20180905_Nem_kis_para_volt_az_MKBnal_0_forintot_mutattak_a_szamlaegyenlegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e89d260-a9c3-4148-8f22-ad092f69d1d8","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Nem_kis_para_volt_az_MKBnal_0_forintot_mutattak_a_szamlaegyenlegek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:35","title":"Nem kis para volt az MKB-nál: 0 forintot mutattak a számlaegyenlegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","shortLead":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","id":"20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1755aff5-1911-41f1-a371-db889be6c3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:48","title":"Ricky Martinnal töltheti a kedd estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8c1de8-3498-4dea-b2c6-f0672abc94e7","c_author":"","category":"kkv","description":"Mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, „maximálisan elégedett vagyok az életemmel”? Sárközi Ákos, a Borkonyha Michelin-csillagos séfje mesélt a hvg.hu-nak mérföldkövekről, mélypontokról.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, „maximálisan elégedett vagyok az életemmel”? Sárközi Ákos, a Borkonyha...","id":"20180904_Uton_a_Michelincsillagig_Volt_hogy_ugy_ereztem_elmegyek_langost_arulni_a_medveknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8c1de8-3498-4dea-b2c6-f0672abc94e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8852a69c-e798-46f1-a8d5-467601c4e41c","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Uton_a_Michelincsillagig_Volt_hogy_ugy_ereztem_elmegyek_langost_arulni_a_medveknek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Úton a Michelin-csillagig: „Volt, hogy úgy éreztem, elmegyek lángost árulni a medvéknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért, mert vita esetén a bérbeadó kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet, mint a bérlője. A feketézéssel pedig milliós adóhatósági bírságot is kockáztat az ingatlanát kiadó tulajdonos.","shortLead":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért...","id":"mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341973b-6bca-4234-a89d-e36a30ef39d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:30","title":"Ráfázhat, ha trükközik, írjon szerződést lakása kiadásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]