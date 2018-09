Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8e6651-a3e8-4d1d-86c5-2eb941004931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer autós rekedt a Los Angeles melletti autópályán kialakult dugóban, így a food truck tulajdonosa úgy döntött, kinyitja a boltot.","shortLead":"Több ezer autós rekedt a Los Angeles melletti autópályán kialakult dugóban, így a food truck tulajdonosa úgy döntött...","id":"20180905_los_angeles_autopalya_dugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8e6651-a3e8-4d1d-86c5-2eb941004931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e1dc95-bd8f-40e1-badc-52b6a3c6e1aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_los_angeles_autopalya_dugo","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:16","title":"Akkora volt a dugó Los Angelesnél, hogy kinyitott a büfé az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta a sérülést, megpróbálta eltüntetni a nyomokat – írták kedden orosz hírügynökségek űripari szakértőkre hivatkozva. ","shortLead":"A gyártáskor keletkezhetett hajszálrepedés a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozott Szojuz MSZ-09 űrhajón, és aki okozta...","id":"20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496be20-e88d-4a62-bbb4-55a7378aebc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_nemzetkozi_urallomas_szojuz_mikrometeor_furas_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:45","title":"Valaki megpróbálhatta eltitkolni, hogy megfúrta a Szojuz űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","shortLead":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","id":"20180906_suzuki_kina_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb74af9-c1ca-40e7-8c50-bdf6f165a7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_suzuki_kina_kivonulas","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:27","title":"Lehet, hogy a Suzuki jobban teljesít, mint a BMW, de Kínából inkább kivonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","shortLead":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","id":"20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271fdd1-89f6-4f4d-90b1-d56bf5a59390","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:47","title":"Golyóálló iskolatáskákat kezdtek árulni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak a felhasznált tartalmak után.","shortLead":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak...","id":"20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9d637-c6f7-470c-8036-23612bd9509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:30","title":"Kiakadt több európai hírügynökség azon, hogy a Facebook és a Google ingyen használja fel anyagaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","shortLead":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","id":"20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981a55a-7238-4059-9cd3-32129ad9fe96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:49","title":"Azonnal elveszik a jogosítványát Nagy-Britanniában, ha nem lát jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.","shortLead":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot...","id":"20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48dc8e-2c6e-4f87-a281-72b5ce68d454","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"A kizárt LMP-s politikusban felmerült: szándékosan akartak kárt okozni egyes párttársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","shortLead":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","id":"20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3232fb60-4c6a-4905-8e87-37c54f9fbf11","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:50","title":"Hősiesen küzdött a japán motoros futár a tegnapi tájfunnal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]