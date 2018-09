Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.","shortLead":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani...","id":"20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44dac8f-0bf2-478b-ac9a-2bc9a28bf038","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:21","title":"Alagút épül Budapest belvárosa alatt, gigadugók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4f341-9a71-4d2f-96bb-66c9a1b2e3f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tíz évvel ezelőtti válság után azon a szinten van az új autók eladása, amiben sokáig csak reménykedtek a kereskedők. ","shortLead":"A tíz évvel ezelőtti válság után azon a szinten van az új autók eladása, amiben sokáig csak reménykedtek a kereskedők. ","id":"20180904_Uj_autok_2018_forgalomba_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4f341-9a71-4d2f-96bb-66c9a1b2e3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54198ad2-8002-4aeb-b140-92331f2569c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Uj_autok_2018_forgalomba_helyezes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:15","title":"Megint jó világ van az autókereskedőknél: 100 ezer új autó ment el eddig idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","shortLead":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","id":"20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9d2473-a923-4584-989b-2fae74937e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:40","title":"Donald Trump sem érinthetetlen a Twitter vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","shortLead":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","id":"20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac52136-3d13-42b6-8b0a-6dd8c444a163","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:43","title":"Gwyneth Paltrow pórul járt a jáde vaginatojásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el a kivitelezők munkáját.","shortLead":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el...","id":"20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dede1120-9b2b-4b06-a080-cbec87aa0e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:30","title":"Még drágább lesz a Vidi stadionja, hatodszor csúszik az átadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","shortLead":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","id":"20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be4424-6429-4ab4-84a3-b26d9b90ef2b","keywords":null,"link":"/sport/20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:01","title":"Hivatalosan is lemondott Kemény Dénes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénz van rá, bőkezű az állam.","shortLead":"Pénz van rá, bőkezű az állam.","id":"20180905_Reszkethetnek_az_orvhorgaszok_Toyotaval_jonnek_a_halorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b58200c-44b2-42a8-8e59-98f606eb171c","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Reszkethetnek_az_orvhorgaszok_Toyotaval_jonnek_a_halorok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:15","title":"Reszkethetnek az orvhorgászok, Toyotával jönnek a halőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]