Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64472f2-d6c8-490a-a6f3-5f60ca4ef7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180905_Freddie_Mercurynak_szuletesnapja_van_es_a_Heathrown_kitort_a_buli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64472f2-d6c8-490a-a6f3-5f60ca4ef7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdba724-ccdd-4219-90fd-0bd0f2bc2eed","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Freddie_Mercurynak_szuletesnapja_van_es_a_Heathrown_kitort_a_buli","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:03","title":"Freddie Mercurynak születésnapja van, és a Heathrow-n kitört a buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","shortLead":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","id":"20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d72b0-9bb2-4559-a0fd-e2d075f927de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Magyarország bukná a legnagyobbat, ha kilépne az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","shortLead":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","id":"20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57bd84-2141-411d-a4d2-8a4dde921cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:48","title":"Beperelte Sacha Baron Cohent a politikus, akinél becsipogott a pedofildetektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére Judith Sargentini, aki nagyon bízik benne, hogy az uniós tagállamok nem nézik tovább tétlenül a magyar jogsértéseket. A holland zöldpárti képviselő nem csak a gyűlölködést érzékeli, de azon magyarok reményét is, akik az Európai Parlamenttől várnak támaszt. Sargentini azt mondja, ha jövő héten meglesz a kétharmad, akkor az egy nagyon erős üzenet a Tanács felé.","shortLead":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére...","id":"20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e17be5-922f-4548-9a62-9baaceaf258c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:30","title":"Judith Sargentini: A Fidesz több módosítóját beemeltem a jelentésbe, nem örültek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde. Megkérdeztük, hogy miért, talán nem elég jó a közoktatás? Azt válaszolta: magánügy.","shortLead":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde...","id":"20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dfcd5-d4ae-4ad1-85db-5a5d93cabc52","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:53","title":"Az Emmi-államtitkár szerint magánügy, hogy gyermekei milliós magániskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","shortLead":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","id":"20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800bf19-ae84-479f-a42f-3b0228d85c39","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:21","title":"Már hivatalosan is bíró Patyi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több villamosjárat kimarad. ","shortLead":"Több villamosjárat kimarad. ","id":"20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fb1d8-cd6d-4e53-a0e4-9eb3bbd2cde0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:58","title":"Villamos és személyautó karambolozott a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]