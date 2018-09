Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért félő, hogy működésképtelenné válik a büntetés-végrehajtás is, mondta a szakszervezet főtitkára.","shortLead":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért...","id":"20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ce72a-fa6b-41b4-9684-16bd37baef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:09","title":"Komoly gondok lehetnek a büntetés-végrehajtásban is a ki nem fizetett túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már sikerült is átvágni egy kábelt, 40-60 percet késnek a vonatok.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már...","id":"20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46280e-7db1-4828-90e2-5f8219957d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:53","title":"Alig kezdték el a felújítást, már el is vágtak egy vasúti kábelt, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi oldalra.","shortLead":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi...","id":"20180906_Ricky_Martin_insta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc822e6-0929-44aa-bf45-eeb254fece37","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Ricky_Martin_insta","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:28","title":"\"Szeretem Budapestet\" – írta Ricky Martin instagramján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több villamosjárat kimarad. ","shortLead":"Több villamosjárat kimarad. ","id":"20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fb1d8-cd6d-4e53-a0e4-9eb3bbd2cde0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:58","title":"Villamos és személyautó karambolozott a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havonta 450 ezer forintot fizet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárcavezető személyes videósának. ","shortLead":"Havonta 450 ezer forintot fizet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárcavezető személyes videósának. ","id":"20180906_sajat_videos_kasler_miklos_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c25a4ba-8364-41f0-90ed-68e3f3b8812c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_sajat_videos_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:54","title":"Káslernek saját videósa van, mindenhová követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15ae49c-1f09-4788-b27c-9482ff4ffc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időre ingyenessé tette Hitman: Sniper címmel fejlesztett mobiljátékának androidos kiadását a Square Enix. Akit érdekel, siessen, az akció péntektől már nem él.","shortLead":"Egy időre ingyenessé tette Hitman: Sniper címmel fejlesztett mobiljátékának androidos kiadását a Square Enix. Akit...","id":"20180906_hitman_sniper_47_es_ugynok_bergyilkos_ingyenes_mobiljatek_android_square_enix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15ae49c-1f09-4788-b27c-9482ff4ffc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc8862-667a-4314-a77c-3fa6a6043669","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_hitman_sniper_47_es_ugynok_bergyilkos_ingyenes_mobiljatek_android_square_enix","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:03","title":"Ha androidos, még néhány órán át ingyen töltheti le a népszerű Hitman játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lemerültünk a petíciók világába.","shortLead":"Lemerültünk a petíciók világába.","id":"20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0845e5-78d6-4f5c-b4b1-661e0a884224","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:09","title":"A Csíki Sör és a gödöllői fagyis is jobban érdekli a magyarokat, mint Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]