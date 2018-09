Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos minyonautójuk is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai. A szervezettől azt várják, hogy segítsenek az MLSZ szakmai megújulásában, illetve az NB I színvonalát is értékelik majd.","shortLead":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai...","id":"20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cc720-0678-4295-b82f-c514129c05c1","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 04. 21:23","title":"Teljes megújulást szeretne az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is a képbe került.","shortLead":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is...","id":"20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b376b507-795c-40a9-85b7-18f351b5465c","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:14","title":"Újabb gyanúsítottat keresnek a chemnitzi tüntetéseket kiváltó késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e22ef4b-8dfb-4751-b1f6-bfabf0ec29a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A posztról lemondott Szél Bernadettet váltja.","shortLead":"A posztról lemondott Szél Bernadettet váltja.","id":"20180904_Keresztes_Laszlo_Lorant_lett_az_LMP_frakciovezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e22ef4b-8dfb-4751-b1f6-bfabf0ec29a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde3064-beb8-406e-b96a-582c4151c861","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Keresztes_Laszlo_Lorant_lett_az_LMP_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:22","title":"Keresztes László Lóránt lett az LMP frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","shortLead":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","id":"20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59bfd22-734c-4b5c-9d68-2998ee45b73a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:10","title":"A napsütést ma hiába várja, visszavonhatatlanul megérkezett az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is teremtsen ahhoz, miért követel helyet magának a mézesbödön mellett. L. Simon László fel is vázolt egyet.","shortLead":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is...","id":"20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c57fc-0929-4c23-9600-e2f67513ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:00","title":"Kultúrkampf: a könyvek is a kormány célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó- vagy vámtúlfizetése van.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról...","id":"20180906_Ennek_a_NAVlevelnek_orulni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396884a6-ef62-4ccd-bb9e-7259f72cf1dd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ennek_a_NAVlevelnek_orulni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:20","title":"Ennek a NAV-levélnek egyesek még örülni is fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]