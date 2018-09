Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","shortLead":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","id":"20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296d9ae-78b4-4531-92f7-9eba5ba91d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ők lehetnek Szkripalék novicsokos támadói – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén ősztől indul a kurzus.","shortLead":"Idén ősztől indul a kurzus.","id":"20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b788961-693d-40fc-9b9a-e987dd637722","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:39","title":"A Corvinuson azt tanítják, hogyan lehet megélni az online játékokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","shortLead":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","id":"20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce78e4c-943d-4002-b2f3-20ce11dfe6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:48","title":"Új remény: új generációs szakképző iskolákat ígér az Innovációs és Technológiai Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f","c_author":"Varga Ferenc (Velence)","category":"kultura","description":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk először 1994 óta. Megnéztük a helyszínen, mihez kezdett a Napszállta stábja a történelmi lehetőséggel.","shortLead":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk...","id":"20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ecf54c-40b4-40f0-995d-655bab77f41c","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:00","title":"„Júúúli!” – a Napszállta színésznőjét már ostromolják Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05af87f5-f2d0-4006-8d73-c925e2c958c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Tamás kést élez, répát hámoz, Szulló Szabina szarvasgombát tisztít, forog a borsőrlő, jelez a sütő, valaki lisztet szór a munkalapra. ","shortLead":"Széll Tamás kést élez, répát hámoz, Szulló Szabina szarvasgombát tisztít, forog a borsőrlő, jelez a sütő, valaki...","id":"20180904_150_zorej__es_kesz_a_mu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05af87f5-f2d0-4006-8d73-c925e2c958c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f4e687-77d7-49be-86ca-64608126cc66","keywords":null,"link":"/elet/20180904_150_zorej__es_kesz_a_mu","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:06","title":"150 zörej – és kész a mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube igyekszik kiszűrni a feltöltött videók közül a jogvédett (és engedély nélkül használt) tartalmakat. Egy német zeneprofesszor szerint a rendszer akkor is \"cenzúráz\", amikor nem kellene.","shortLead":"A YouTube igyekszik kiszűrni a feltöltött videók közül a jogvédett (és engedély nélkül használt) tartalmakat. Egy német...","id":"20180906_youtube_content_id_szerzoi_jog_klasszikus_zene_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd0d18-4a74-4d3d-a630-981a044f755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_youtube_content_id_szerzoi_jog_klasszikus_zene_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:03","title":"Furcsa figyelmeztetések a YouTube-on: Bartókot és Beethovent is tiltják a szerzői jogokra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]