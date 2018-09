Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gáborné az éjjel rosszul lett, ezért vitték kórházba, de a kihallgatás nem várhat.","shortLead":"Szabó Gáborné az éjjel rosszul lett, ezért vitték kórházba, de a kihallgatás nem várhat.","id":"20180905_A_korhazban_hallgathatjak_ki_a_hazatert_csengeri_orokosnot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165d5a1-e9c8-4eeb-8cde-f9bab6bd5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_A_korhazban_hallgathatjak_ki_a_hazatert_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:24","title":"A kórházban hallgathatják ki a hazatért csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","id":"20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a766fb-f527-4bbc-a59d-e13f1fbcadab","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:44","title":"Leomlott egy autópályahíd Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699f23fe-0b82-408c-9986-96945b8e8bb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn kiosztották az idei Mensa Társasjátékdíjakat.\r

\r

","shortLead":"Hétfőn kiosztották az idei Mensa Társasjátékdíjakat.\r

\r

","id":"20180904_A_hiperintelligensek_kivalasztottak_az_Ev_Tarsasjatekait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=699f23fe-0b82-408c-9986-96945b8e8bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12173c-085e-4e68-9917-33d5aa29440e","keywords":null,"link":"/elet/20180904_A_hiperintelligensek_kivalasztottak_az_Ev_Tarsasjatekait","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:42","title":"A hiperintelligensek kiválasztották az Év Társasjátékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","id":"20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f0818-f4d1-435f-8278-2758e8609be6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:35","title":"Nyitott ajtókkal száguldott a londoni metró egyik szerelvénye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","shortLead":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","id":"20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0298e6-dcba-4aaf-9e14-7d92a6e76a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:51","title":"Megvan John McCain utódja az amerikai szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes a tömegközlekedés és a kedvezmény a városba látogató külföldiek számára is érvényes. Ez a buszhálózatot érinti, Dunkerque-ben sem metró sem villamos nincs.","shortLead":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes...","id":"20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6c0c97-5c57-43df-967d-5de99888e733","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Az ingyenes tömegközlekedésnek is ára van, de nem mindegy, ki fizeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","shortLead":"A hírt a komédia egyik főszereplője, Steve Guttenberg erősítette meg.","id":"20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04f0033-b535-42a8-b5d8-714ed4a80a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1f5db3-e38f-4d34-b6ec-1c5846339bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Jon_az_uj_Rendorakademiafilm","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:05","title":"Jön az új Rendőrakadémia-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]