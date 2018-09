Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el a kivitelezők munkáját.","shortLead":"Az aréna kivitelezési határidejét most módosították hetedik alkalommal. Az önkormányzat a hibák miatt nem fogadta el...","id":"20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=336b27a5-16dd-450a-9017-897037821545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dede1120-9b2b-4b06-a080-cbec87aa0e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_vidi_fc_sostoi_stadion_kivitelezes_szekesfehervar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:30","title":"Még drágább lesz a Vidi stadionja, hatodszor csúszik az átadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST Zrt. ma a miniszterelnök vejének tulajdonában áll.","shortLead":"2015-ben, 200 millió forintért adta el az önkormányzat a kastélyt, akkor még nem lehetett tudni, hogy kinek. A BDPST...","id":"20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd53b2ba-f6d2-4043-9e07-68fff0f76dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30adf832-5c87-488b-b0c4-518487595b34","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Rendezvenykozpontta_alakitja_a_turai_kastelyt_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:39","title":"Rendezvényközponttá alakítja a turai kastélyt Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","shortLead":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","id":"20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e5bd2-296c-4800-b807-89aa7c6e4daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:21","title":"Új rekord: már nem a Lamborghini Urus a leggyorsabb divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db63c9eb-296f-43b9-b797-aa4b025029fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még a megvalósíthatósági tanulmány is csak 2019 végére készülne el, de egy tervezett útvonalat már bemutattak.","shortLead":"Még a megvalósíthatósági tanulmány is csak 2019 végére készülne el, de egy tervezett útvonalat már bemutattak.","id":"20180905_Megvan_a_BudapestVarso_gyorsvasut_utvonala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db63c9eb-296f-43b9-b797-aa4b025029fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f75ee5e-a17b-470b-982d-56ecf7f080bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Megvan_a_BudapestVarso_gyorsvasut_utvonala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:39","title":"Megvan a Budapest–Varsó-gyorsvasút útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","shortLead":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","id":"20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce78e4c-943d-4002-b2f3-20ce11dfe6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:48","title":"Új remény: új generációs szakképző iskolákat ígér az Innovációs és Technológiai Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","shortLead":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","id":"20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81669a7-46fa-404b-9484-367fcaa55622","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:18","title":"Cukin botladozik a most született tapírbébi a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]