[{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","shortLead":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","id":"20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49699367-dd1a-42cb-a2d9-cb4627e27b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:20","title":"Annál is nagyobbat nőtt a magyar gazdaság, mint amit eddig gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","shortLead":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","id":"20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e4ea-3e51-4314-8619-dc757bcac1f9","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:51","title":"Ilyen jókedvűnek még biztosan nem látta az észak-koreai diktátort – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási újdonságával kapcsolatban.","shortLead":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási...","id":"20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00add42e-6f54-476f-a9a0-18d9765ee343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:03","title":"Erre azért figyeljen, amikor életbe lép a WhatsApp korlátlan tárolási újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ade81-ce0d-467e-923e-ac00469caec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő beperelte a munkáltatóját, miután az arra kötelezte, hogy viseljen melltartót munka közben. A nő szerint a főnöke ezzel megsértette az emberi jogait.","shortLead":"Egy nő beperelte a munkáltatóját, miután az arra kötelezte, hogy viseljen melltartót munka közben. A nő szerint...","id":"20180904_Perel_a_no_akit_azert_rugtak_ki_mert_nem_viselt_melltartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ade81-ce0d-467e-923e-ac00469caec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9bc5da-6e74-4d3a-b809-3566839e8411","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Perel_a_no_akit_azert_rugtak_ki_mert_nem_viselt_melltartot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:09","title":"Kirúgták, mert nem viselt melltartót – most perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d25a67-eb77-4a04-b30a-0114225c3efb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy a McLaren nem túl szerencsés a Forma–1-ben mostanság, úgy tűnik, a való életben annál inkább óvják az égiek.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a McLaren nem túl szerencsés a Forma–1-ben mostanság, úgy tűnik, a való életben annál inkább óvják...","id":"20180905_Nem_mindig_van_rossz_karmaja_egy_McLarennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d25a67-eb77-4a04-b30a-0114225c3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556887f4-1862-48d1-a76d-e08203354ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Nem_mindig_van_rossz_karmaja_egy_McLarennek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:21","title":"Nem mindig van rossz karmája egy McLarennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]