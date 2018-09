Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","shortLead":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","id":"20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860924cb-8833-4ba7-9250-85db122f5e53","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:37","title":"Részegen fulladt meg a Cranberries énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045","c_author":"","category":"itthon","description":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","shortLead":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","id":"20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3ea5f1-ed75-41dc-8807-1a7436cec0de","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:19","title":"Eltűnt egy pesterzsébeti férfi, segítsen megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán város Tarragona régi, római elnevezéséről kapta nevét.","shortLead":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán...","id":"20180904_seat_tarraco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66060cbb-2383-4a07-a1f5-7bc4390411a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_seat_tarraco","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:34","title":"Igazi mindent elnyelő óriás lesz a Seat Tarraco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo), amelynek étrendjét nagyjából 60 százalékban tengeri fű teszi ki.","shortLead":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo...","id":"20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f884f1c8-457b-45f6-b14c-6bbf51a31dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:25","title":"Ilyen még nem volt: találtak egy cápát, ami füvet is eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","shortLead":"Az internetes zaklatás veszélyeiről tart előadást.","id":"20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828bcb3d-4629-4103-81a2-fefa6249a016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d6c79-ccd3-42ea-b30b-0524ff33c96a","keywords":null,"link":"/elet/20180904_budapesten_ad_elo_monica_lewinsky","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:15","title":"Budapesten ad elő Monica Lewinsky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai rendszer frissítésével kapcsolatos hiba okozta a galibát, már elhárult. ","shortLead":"Az informatikai rendszer frissítésével kapcsolatos hiba okozta a galibát, már elhárult. ","id":"20180905_Nem_kis_para_volt_az_MKBnal_0_forintot_mutattak_a_szamlaegyenlegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e89d260-a9c3-4148-8f22-ad092f69d1d8","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Nem_kis_para_volt_az_MKBnal_0_forintot_mutattak_a_szamlaegyenlegek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:35","title":"Nem kis para volt az MKB-nál: 0 forintot mutattak a számlaegyenlegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére Judith Sargentini, aki nagyon bízik benne, hogy az uniós tagállamok nem nézik tovább tétlenül a magyar jogsértéseket. A holland zöldpárti képviselő nem csak a gyűlölködést érzékeli, de azon magyarok reményét is, akik az Európai Parlamenttől várnak támaszt. Sargentini azt mondja, ha jövő héten meglesz a kétharmad, akkor az egy nagyon erős üzenet a Tanács felé.","shortLead":"Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére...","id":"20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e17be5-922f-4548-9a62-9baaceaf258c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_judith_sargentini_jelentes_fidesz_orban_europai_parlament_tanacs_bizottsag_interju","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:30","title":"Judith Sargentini: A Fidesz több módosítóját beemeltem a jelentésbe, nem örültek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","shortLead":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","id":"20180905_bmw_driving_simulator_center","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8295c5a0-eba8-481d-86d1-a65f51a45ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_bmw_driving_simulator_center","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:23","title":"32 milliárd forintos autós szimulátort épít a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]