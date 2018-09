Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","shortLead":"Stabilan kezdett, de aztán zuhanni kezdett.","id":"20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d277ef-fdf3-4519-a634-6c8f0de0f330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Kethavi_melypontjan_jart_ma_reggel_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:57","title":"Kéthavi mélypontján járt ma reggel a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási újdonságával kapcsolatban.","shortLead":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási...","id":"20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00add42e-6f54-476f-a9a0-18d9765ee343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:03","title":"Erre azért figyeljen, amikor életbe lép a WhatsApp korlátlan tárolási újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi a férfit. ","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit. ","id":"20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41a2b1-365e-44ef-bb0b-582eb0899bad","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:51","title":"A világ legbénább rablója elejtette a fegyvert, és elhagyta a nadrágját is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd680718-80d7-4927-847e-7fa04b278b9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes modellek nagyon könnyen lángra kapnak egy hibás vezeték miatt.","shortLead":"Egyes modellek nagyon könnyen lángra kapnak egy hibás vezeték miatt.","id":"20180905_Hibridautokat_hiv_vissza_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd680718-80d7-4927-847e-7fa04b278b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f34aed-3015-4889-b31d-2369af61cbe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Hibridautokat_hiv_vissza_a_Toyota","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:29","title":"Hibridautókat hív vissza a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza az uniós politikusoknak, miért folyik boszorkányüldözés a magyar kormány ellen.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza...","id":"20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc91e009-83b7-487d-a9b1-dcecbd5db9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:31","title":"Sargentini-jelentés: brüsszeli lapban vág vissza a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már sikerült is átvágni egy kábelt, 40-60 percet késnek a vonatok.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már...","id":"20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46280e-7db1-4828-90e2-5f8219957d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:53","title":"Alig kezdték el a felújítást, már el is vágtak egy vasúti kábelt, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]