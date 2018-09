Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c","c_author":"Bedő Iván","category":"enesacegem","description":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron megrendelni, a nadrág ára pedig megmagyarázhatatlanul ugrál 80 és 200 euró között. Miért?","shortLead":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron...","id":"20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac3aab-8b78-4a5a-9bd8-53dda62686d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:30","title":"Utálja a piacon a lehúzós kofatempót? Már a webáruházakban is belefuthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","shortLead":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","id":"20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b357f6e-54d8-45fb-b14b-bc7f9a758046","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:13","title":"Mégsem csinálnak külön Oscar-kategóriát a népszerű filmeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","shortLead":"A népszerű színész Facebook-oldalán üzent a magyaroknak.","id":"20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb776c2-fcb1-4a3d-b619-14da3bd0f159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa974c-2806-4d8e-ac2d-315a79c883dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Magyarorszagra_latogat_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:03","title":"Magyarországra látogat Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll az ellentmondásos helyzet hátterében?","shortLead":"Az adoptálni akarók száma meghaladja az örökbe fogadható gyerekekét, gyakran mégsem találkoznak „az igények”. Mi áll...","id":"20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9915627e-8209-429e-a3ef-7c04c4d97cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99462990-4c63-4fc9-935e-a96b34ac276c","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Orokbefogadas_adoptalas_tenytar_csalad","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:09","title":"Örökbefogadási kanyarok: a „kereslet” és a „kínálat” gyakran nincs összhangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra hasonlítunk. A mókás funkció eddig csak a tengerentúlon működött, mostantól azonban a magyarok is használhatják. ","shortLead":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra...","id":"20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1200381a-b37c-43da-8c0f-e7eaadb520c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:03","title":"Már a magyarok is kipróbálhatják a Google művészi szelfizőjét, amire több sztár is rákattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","shortLead":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","id":"20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4fd7-227d-4b45-ac6d-426ec1281056","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:28","title":"Életük végéig is hivatalban maradhatnak az MNB felügyelőbizottságának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]