"Az elnökök értekezletéhez beérkezett értelmezési kérdést, miszerint a tartózkodó szavazatok beleszámítanak-e a szavazatszámba – vagyis a 2/3-os többséghez szükséges képviselői létszám részét képezik-e –, a testület továbbutalta értelmezésre / tisztázásra az Európai Parlament jogi szolgálatához és az alkotmányügyi szakbizottsághoz. A jövő hét elejére várható a megkérdezett szolgálatok válasza" – ezt a választ kaptuk Szontagh Andrásnétől, az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságától.

A következő szöveget kéne értelmeznie tehát a testületnek: "In calculating whether a text has been adopted or rejected account shall be taken only of votes cast for and against, except where a specific majority is laid down by the Treaties". Általunk magyarra fordítva:

Annak kiszámításához, hogy egy szöveget elfogadott vagy visszautasított a parlament, csak a mellette és ellene szóló szavazatokat vegyék számításba, kivéve ha speciális többséget ír elő az alapszerződés.

A szavazásnál tehát alapesetben valóban nem kell figyelembe venni a tartózkodást. A kérdés az, hogy a Sargentini-jelentés elfogadásához szükséges kétharmados előírás a speciális kategóriába esik-e. Ezt márpedig a jogi osztály fogja kimondani. A néppárti Antonio Tajani EP-elnök ezen döntését mindkét tábor másként értelmezi. A Sargentini-jelentés mellett kampányolók szerint egyértelmű, hogy a többi szöveghez hasonlóan itt sem fog számítani a tartózkodást. Igent vagy nemet kell mondani, ennyire egyszerű.

Közben a Fidesznek épp ellenkező az érdeke. A pc-beszédmód eltörlésének, a karakán állásfoglalásnak nagymesterei azért harcolnak, minél többen sunnyogják el a szavazást. A jelentés leszavazását ugyanis csak az euroszkeptikus erőktől várhatják, számukra az beavatkozás egy tagállam belügyeibe. A néppártiak jelentős része azonban csak úgy tud szívességet tenni a Fidesznek, ha nem szavaz, mivel a jelentés elutasítása az egyes pártok hazai nyilvánossága előtt megmagyarázhatatlan lenne.

És akkor jöjjön az egyszerű matek. Ha például 750 képviselő szavaz, 400-an igent mondanak, 150-en nemet és 200-an tartózkodnak, akkor a Deutsch Tamás és a Fidesz által követelt számítás szerint nincs meg a kétharmad, csak az 53 százalék, ha viszont a Sargentini-jelentés támogatóinak olvasata érvényesül, akkor lazán teljesült a kétharmad.

Megfigyelők szerint a jövő heti szavazás akkor lehet izgalmas, ha Deutsch Tamásék értelmezése szerint számolják majd a voksokat. Ha a tartózkodás kevés a Fidesznek, akkor már most írhatja a Soros Györgyöt emlegető nyilatkozatot a jelentés elfogadásáról.