Életük végéig is az MNB felügyelőbizottságának tagjai maradhatnak azok a szakértők, akiket a következő hónapokban választ meg a parlament, illetve jelöl ki a kormány. Az erről szóló pénzügyi salátatörvényt uniós jogharmonizáció címén nyújtotta be a Pénzügyminisztérium – szúrta ki a Zoom.hu.

A Magyar Nemzeti Bank jelenleg felügyelőbizottság nélkül működik, mivel a korábbi tagok mandátuma májusban már lejárt, a parlament viszont eddig még nem kerített sort az új szakértők megválasztására. Ennek lebonyolítását ősszel tervezi a kormány, ami azt jelenti, hogy mintegy fél évig felügyelet nélkül működhetett a jegybank. Ez a helyzet – mint ahogyan a leköszönő tagok is jelezték – jogilag aggályos, hiszen az állam így szinte semmit sem tud az MNB működéséről. A testület több alternatív megoldást is javasolt a kormánynak, többek között azt, hogy a régi felügyelőbizottság addig működhessen, ameddig az új testületet meg nem választják. A Pénzügyminisztérium most ezt nyújtotta be a parlamentnek.

Az épp érvényes szabályok alapján hattagú testületbe négy tagot a parlament, két tagot pedig a pénzügyminiszter jelöl. A május 8-án leköszönt testületnek például így öt kormánypárti és egy ellenzéki tagja volt.